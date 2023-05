Jucătorul pus pe lista neagră la Dinamo, interviu exploziv: “Să se termine chinul ăsta!”. Îl acuză pe Burcă: “M-a exclus şi n-a vrut să mai audă de mine!”. Exclusiv

Marius Tomozei este unul dintre cei cinci jucători excluşi de Ovidiu Burcă de la Dinamo la începutul anului, după din cauza restanţelor salariale. Venit la Dinamo la începutul anului 2022, Tomozei a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate în al treilea său meci pentru “câini”.

Jucătorul pus pe lista neagră de la Dinamo, interviu exploziv: “Un an şi jumătate de chin! Ca să vezi cum e soarta asta”

Când trebuia să revină pe teren, fundaşul dreapta a fost scos ţap ispăşitor pentru greva din vestiar şi exclus de antrenorul lui Dinamo. De cinci luni, Tomozei se antrenează cu echipa a doua şi prin parcuri şi aşteaptă să devină liber de contract.

Marius Tomozei a acordat un amplu interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre experienţa de la Dinamo. De la durerile insuportabile cauzate de cea mai gravă accidentare pe care o poate suferi un fotbalist, la retrogradarea în liga secundă şi scandalul din vestiar cu Burcă. Interviul a început abrupt, cu un monolog al fotbalistului, supărat de tot ce a fost nevoit să îndure la Dinamo:

“Un an şi jumătate de chin! Ca să vezi cum e soarta asta, am avut oferta de la Dinamo, alte trei oferte clare de la echipe din Liga 1 şi una de la U Cluj. Am ales Dinamo pentru că Dinamo nu se refuză (oftează). Era normal să aleg Dinamo. Pentru mine după două meciuri şi două minute jucate în al treilea meci mi-am rupt piciorul şi după aia, toate celelalte…”, ne spune vizibil dezamăgit Tomozei, înainte să începem interviul propriu zis.

“Simţeam ca şi cum îmi bagă cineva un cuţit. Mi-am dat seama că o să fie groasă cu genunchiul”

Hai să o luăm puţin de la început. Cum a fost povestea transferului tău la Dinamo?

– Am fost sunat de Flavius Stoican, mă întreba dacă sunt dispus să vin, că mă doreşte foarte mult. Atunci am zis că sunt şi acasă, Dinamo nu se refuză. A rămas să mă sune domnul Mureşan, am fost sunat de dânsul şi aşa am semnat cu Dinamo. Dar Flavius Stoican m-a vrut şi la alte echipe şi a fost momentul în care să lucrăm împreună. M-am bucurat că am lucrat cu el, este un antrenor foarte bun.

După două meciuri a venit ruptura de ligamente încrucişate…

– Da, am jucat la Argeş, cu FCSB şi s-a întâmplat în minutul 2 cu FC Botoşani. A fost prima accidentare mai gravă. Mă uitam în spate dacă m-a lovit cineva. Simţeam ca şi cum îmi bagă cineva un cuţit, ca şi cum eşti lovit cu şpiţul. M-am uitat în spate, am văzut că nu e nimeni, mi-am dat seama că o să fie groasă cu genunchiul. După meci, doctorul a vrut să mă încurajeze şi mi-a spus că s-ar putea să fie ruptură de menisc, dar eu simţeam că sunt durerile prea mari.

“Am avut două-trei săptămâni în care nu puteam să dorm de durere. Şi cu gheaţă, şi cu anti-inflamatoare”

Când ai aflat de diagnostic?

– La 3-4 zile după meci am făcut RMN-ul şi diagnosticul a fost ruptură de ligamente încrucişate şi menisc. A fost o perioadă foarte grea. După două săptămâni şi jumătate m-am operat. Aveam dureri foarte mari şi în mintea mea mi-am spus că trebuie să mă operez cât mai curând ca să scap de dureri. Aşa mă gândeam eu. Mă operez şi îmi trec durerile, ştii? Dar, de unde?

Nu puteai să dormi de durere?

– Da, am avut două-trei săptămâni în care nu puteam să dorm de durere. Şi cu gheaţă, şi cu anti-inflamatoare. O perioadă foarte grea, mai ales că după aia am şi retrogradat.

“Dacă rămânea Flavius Stoican, echipa s-ar fi salvat”

Referitor la retrogradare, tu ai fost lângă echipă în perioada aceea, cu meciurile decisive?

– Am fost mereu alături de ei. Vorbeam şi pe grup, mă prezentam la meciuri acasă. Am fost mereu lângă ei, pentru că îmi doream să îmi revin cât mai repede, să joc pentru Dinamo, să rămânem în Liga 1. Am avut un grup foarte bun şi cred că dacă rămânea Flavius Stoican, echipa s-ar fi salvat.

Au fost foarte multe discuţii referitor la Flavius Stoican şi plecarea lui. Iar unii dintre colegii tăi, sau foştii tăi colegi, au spus că s-a dorit retrogradarea lui Dinamo. Tu crezi că s-a dorit asta de câteva persoane de acolo?

– Sincer, eu veneam la meciuri şi vorbeam cu jucătorii. La meciul retur cu U Cluj, am intrat şi pe teren. Şi am vorbit cu Cosmin Matei, care mi-a spus: “Frate, pentru tine fac lucrul ăsta! Ca tu când îţi revii să joci tot în Liga 1”, asta mi-a spus Matei şi mai mulţi colegi. I-am simţit motivaţi, nu ştiu dacă a fost altceva sau nu. Nu am auzit nimic.

“Mă gândeam că atunci când vine un antrenor la echipă va suna toţi jucătorii, să se intereseze de situaţia lor. Dar l-am sunat eu”

A venit retrogradarea. Cum a fost situaţia ta contractuală?

– După ce m-am accidentat, am vorbit cu domnul Zăvăleanu. Şi respect pentru el, chiar dacă plec acum de la Dinamo. A venit şi mi-a spus că este normal ca mie să mi se prelungească înţelegerea că nu mi-am rupt piciorul în baie, ci pe terenul de fotbal. Asta era la Liga 1 şi s-a făcut pe o anumită sumă. După ce s-a retrogradat, m-am întâlnit iar cu domnul Zăvăleanu. Mi-a spus că este prea mare suma pentru Liga 2, l-am înţeles şi asta a fost tot. A fost o renegociere foarte simplă. I-am mulţumit că mi-a întins o mână de ajutor.

Cum a fost relaţia cu Ovidiu Burcă la început?

– Bine, când a venit la echipă, eram accidentat. Nu m-a sunat, l-am sunat eu. Mă gândeam că atunci când vine un antrenor la echipă va suna toţi jucătorii, să se intereseze de situaţia lor. Aşa mă aşteptam. După câteva zile, l-am sunat eu. Mi-a spus că este foarte ocupat pentru acel lucru şi că se gândea să mă sune. Dar înţeleg, era situaţia aceea grea. După două luni de zile m-am întors la antrenamente. Mi-a spus să o luăm treptat, să nu ne grăbim. Şi i-am zis că e ok, nicio problemă. Mă gândeam că se gândeşte la mine, dar după… nu s-a mai gândit la mine (râde amar).

Tu îţi doreai să reintri cât mai rapid în circuit bănuiesc…

– Da, mai ales că au trecut deja câteva săptămâni. Mi-a spus şi el că arăt din ce în ce mai bine la antrenamente. Făceam antrenament cu echipa, dar îmi doream să fiu şi eu acolo. Să joc câteva minute. La meciul amical cu Buzăul, când a fost pauza pentru meciurile naţionale (n.r. în noiembrie 2022), am jucat o repriză. Şi atunci mi-a spus să nu ne grăbim.

“Că tot s-a spus despre mine că am început greva şi eu am fost oaia neagră, eu puteam să fac acest lucru demult”

Atunci venea şi pauza de iarnă…

– Am făcut pregătirea care ne-a dat-o în pauza de iarnă. Ne-am întors în vacanţă, am făcut testele, am ieşit bine. Şi apoi a venit şedinţa aia, pe care n-am înţeles-o.

Ok, hai să o clarificăm. După câteva zile de pregătire, voi, jucătorii de la Dinamo, aţi organizat o grevă…

– Din punctul meu de vedere nu a fost o grevă.

Ce a fost acolo?

– A fost o discuţie despre bani. Hai să o luăm cu începutul. Că tot s-a spus despre mine că am început greva şi eu am fost oaia neagră, eu puteam să fac acest lucru demult. Când m-am întors la echipă, aveam patru luni şi jumătate bani de recuperat. Restanţe… Puteam să merg să fac scandal şi cu domnul Zăvăleanu, cu Burcă. Nu am făcut acest lucru pentru că am spus că oricum banii mi-i iau şi voiam să joc mult mai mult pentru Dinamo. Şi asta e şi oftica mea. Nu poţi să spui că am făcut grevă pentru bani.

“Prin căpitani s-a vorbit, să vină cineva din conducere să ne dea explicaţii. Să ne spună direct: «Bă, luaţi banii în iunie!»”

Ce s-a întâmplat apoi?

– Au spus câţiva jucători în vestiar, nu este ok să dau nume, să vorbim cu Mister despre banii noştri şi viitorul clubului. Lotul avea vreo 3 luni restanţe, eu 4-5 luni. Voiam să vorbim cu antrenorul, să ne explice situaţia. Prin căpitani s-a vorbit, să vină cineva din conducere să ne dea explicaţii. Să ne spună direct: “Bă, luaţi banii în iunie!”. Dar să nu ne mintă, să ne spună cineva concret. Noi i-am confirmat sâmbătă că dacă luni nu vine cineva, nu ieşim la antrenament. A venit Mister în vestiar luni şi ne-a întrebat ce se întâmplă: “Păi să vină domnul Iacob, domnul Zăvăleanu sau cineva să ne spună cum stă situaţia”. Nu a spus nimeni că dacă nu ne luăm banii, nu ieşim la antrenament. Atât.

Antrenorul cum a reacţionat?

– S-a enervat, ameninţa că el pleacă. Înainte cu o săptămână, spunea că el este cu noi în barcă, dar acum s-a enervat şi a plecat. Drept dovadă, poate să vă confirme şeful de galerie, Elias, că a venit imediat, la vreo jumătate de oră şi ne-a dat dreptate, după ce am explicat tot. Dacă noi nu aveam dreptate, cred că făcea şi el urât. Spunea şi el: “Bă, ne luaţi la mişto?”. Dar, el a fost mirat şi ne-a spus: “Doar pentru lucrurile astea? Nu vi s-a confirmat că banii sunt în club?”. Le-am spus că noi nu ştim nimic.

“Au vorbit undeva la 12 jucători. I-a dat afară pe cei care nu jucau în momentul respectiv”

Ok, nu vrei să dai nume. Dar câţi jucători s-au revoltat în vestiar?

– Au vorbit undeva la 12 jucători. Poate chiar mai mulţi. Am văzut că acum se lăuda că vrea să schimbe ceva la Dinamo. Păi atunci i-a dat afară pe cei care nu jucau în momentul respectiv: eu nu am jucat deloc, Dudea foarte puţin, Fara deloc, Vasile (n.r. Buhăescu) a jucat puţin şi Gavrilă, pe care nu l-a vrut de la început. Dacă tu dădeai afară jucătorii care au vorbit în şedinţă îţi sărea lumea în cap, că erau jucători de bază. El a dat în mine şi ne-a exclus pe noi, cei care nu jucam, să nu zică lumea nimic.

Dintre voi cinci, aţi fost vreunul care aţi luat atitudine în şedinţă?

– Nu a existat aşa ceva, de ton ridicat. A fost o discuţie, cum vorbesc eu cu tine.

“Am semnat foaia de micşorare salarială şi am fost trimis direct la echipa a doua”

N-ai încercat să vorbeşti cu antrenorul după ce ai intrat pe lista neagră?

– Uite, eu am avut de luat restanţe multe şi nu am putut rezilia contractul. Am spus că vreau banii la zi să plec. Pentru că nu a fost posibil în momentul respectiv, am fost dispus să renunţ la o parte din salariu, să revin la antrenamente. Cei din conducere mi-au pus o foaie în faţă să semnez micşorarea contractului, dar mi-au spus că nu se pot băga peste antrenor. Am semnat foaia de micşorare salarială şi . Mi s-a transmis că Burcă nu mai vrea să audă de tine. Dar nu înţeleg de ce.

Nu aţi avut niciun conflict?

– Nu. Pur şi simplu de la discuţia aia. Au început căpitanii să vorbească şi apoi şi-au spus şi alţii părerea. Nu a fost nimic altceva.

“Eu vreau să termin cu chinul ăsta o dată. A fost rău de tot. Vreau să mă reapuc de fotbal”

Ce urmează pentru tine?

– Eu mă antrenez şi cu echipa a doua, merg şi la acea clinică de recuperare, să am un tonus bun. Am programul din iarnă de la Dinamo, merg în parc şi mi-l fac singur. Eu vreau să termin cu chinul ăsta o dată. A fost rău de tot. Vreau să mă reapuc de fotbal. Mi-e dor, zici că am 16 ani şi sunt trimis la seniori. Îmi doresc să îmi găsesc o echipă bună şi să joc fotbal cel puţin încă vreo 3 ani. Mă simt foarte bine, voi vedea ce voi găsi. Vreau să demonstrez că s-a făcut o greşeală faţă de mine. Mă gândeam că dacă tot mi s-a prelungit contractul şi au aşteptat să mă pun pe picioare, să şi joc.

Înţeleg…

– Putea să îmi spună Ovidiu Burcă în decembrie că nu se bazează pe mine. Încerc să mă gândesc ce a fost de m-a dat afară. Eu nu cred că doar de la şedinţa aia. Şi îmi doream să joc la Dinamo mult mai mult.

“Când a fost şedinţa aia, a doua zi am stat în cameră cu Neluţ Roşu şi i-am spus: «Băi, fii atent, că vor da 2-3 jucători afară!», dar nu mă gândeam la mine”

Cu ceilalţi jucători mai ţii legătura?

– Da, vorbesc cu toţi. Am rămas surprins, m-au sunat foarte mulţi care mă întrebau ce fac, de ce nu mă întorc. Eu aşa cred, că este un singur om care nu m-a vrut acolo. Şi când a fost şedinţa aia, a doua zi am stat în cameră cu Neluţ Roşu şi chiar i-am spus: “Băi, fii atent, că vor da 2-3 jucători afară!”, dar nu mă gândeam la mine. Neluţ zicea: “N-are mă, cum să se întâmple. De ce să dea afară?”. I-am zis: “Ei, uite, o să vezi!”. Iar pe la două, mă sună Vlad Iacob să cobor până la birou că vrea să vorbească ceva cu mine. Mi-am dat seama că… dar nu mă gândeam la mine. Păcat de treaba asta. El este un antrenor foarte bun, dar la caracter mai e de lucrat. Dar chiar cred că e un antrenor foarte bun, chiar dacă m-a dat afară.

Cu venirea noii conduceri ţi s-au achitat restanţele?

– Nu toate, dar mi s-a plătit tot ce trebuia până în luna decembrie.

Viitorul cum arată pentru tine? Ai discuţii?

– Deocamdată sunt la stadiul de discuţii. Vreau să joc şi pot mult mai mult cât am arătat la Dinamo în cele două meciuri. Sunt foarte ambiţios, vreau să îmi găsesc o echipă bună.

“Vrei să joci cu 10 oameni în tribune? Păi mergi şi joci la sintetic şi nu ai nicio presiune”

Este greu să fii jucător la Dinamo? Mulţi se plâng de presiune…

– Este frumos. Chiar dacă nu putem să comparăm, la UTA Arad a fost presiune foarte mare. Şi când am promovat şi când ne-am bătut la retrogradare şi am prins locul 8. Cu suporteri, cu presiune, e frumos. Mă uit acum la Dinamo, cu stadionul plin pe “Arcul de Triumf”, e frumos. Vrei să joci cu 10 oameni în tribune? Păi mergi şi joci la sintetic şi nu ai nicio presiune.

Cel mai mare regret în ultimul an şi jumătate?

– Că nu mi s-a dat nicio şansă şi am fost trimis la echipa a doua.

Dinamo are puterea să promoveze?

– E greu să mai prindă între primele două. La baraj, nu ştiu ce să zic. Au fost câteva surprize. Mioveni cu Hermannstadt, noi cu U Cluj, din păcate. Dar e mai mare presiune pe echipa din Liga 1. La echipa de Liga a II-a, dacă promovezi la baraj e aur, ai făcut performanţă, dacă nu, atât s-a putut. Dar echipele din Liga 1 să piardă barajul, este o tragedie.