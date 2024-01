Jucătorul Rapidului, ironii după Dinamo – Rapid 1-2: “Jucăm slab cu echipele mici!”

. Jayson Papeau a fost cel care a deschis scorul, iar Burmaz a închis tabela cu 10 minute înainte de final. În urma duelului din etapa 23, Rapid a urcat pe locul 2 în SuperLiga.

“Trebuie să fim bărbați, mai ales în fața echipelor mici”

La finalul victoriei care i-a dus pe locul 2 în SuperLiga, jucătorii celor de la Rapid nu s-au arătat prea fericiți. Albu a oferit un mesaj de îmbărbătare a colegilor săi după un meci destul de slab făcut în fața penultimei clasate, Dinamo.

ADVERTISEMENT

“Am reușit să dăm acel gol, după aia nu am putut să ținem de rezultat, am luat un gol prostesc. Am intrat mult mai bine în repriza a doua, mai montați. Ne bucurăm că am câștigat, importante sunt punctele, nu mai contează dacă ne-a ieșit sau nu jocul.

Nu ne-a surprins Dinamo, știam cum vor juca, cred că noi ne-am surprins singuri. Ținem să jucăm foarte slab cu echipele mici, cred că ar trebui să fim mai bărbați, chiar dacă e presiune. A doua repriză, ați văzut, s-a jucat altfel, am dominat, chiar dacă ei au avut câteva contraatacuri.

ADVERTISEMENT

Dinamo e acolo jos, cu tot respectul pentru ei. În momentul de față, Dinamo e o echipă mică pe lângă Rapid. Vom merge la suporteri la stadion și vom cânta, vom sărbători. Nu contează dacă dai gol în minutul 1 sau 90. Fotbalul se joacă până fluieră arbitrul.

Fanii noștri sunt alături de noi, sunt cei mai buni. Orice echipă și-ar dori să aibă suporteri ca ai noștri. Dacă cei de la Dinamo nu au avut bărbăția să le dea bilete unde trebuia, înseamnă că le-a fost frică de ei”, a declarat Albu la finalul duelului de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

“Dinamo niciodată nu o să fie o echipă mică”

Iacob nu a fost de acord cu declarația lui Albu, legată de faptul că Dinamo este echipă mică. și ar fi putut să fie mai sus în clasament, doar că moralul echipei nu îi ajută.

“Am avut un meci destul de slab. Nu ne-am creat multe ocazii și nu am impus ritmul jocului. Consider că cei de la Dinamo nu își merită locul. Dacă ar juca așa, cu siguranță nu ar fi pe acel loc. Trebuie să învățăm să fim o echipă mare. Echipele mari câștigă și când joacă prost, dar noi nu suntem, încă, o echipă mare. Încercăm să devenim.

ADVERTISEMENT

Pentru mine Dinamo nu va fi niciodată o echipă mică. După cum am spus, locul acela în clasament nu reflectă valoarea lotului, cred eu. Faptul că nu au legat rezultate i-a doborât psihic cred eu. Ar fi meritat să fie mai sus.

Nu ne așteptam să fie un meci mai ușor. Ne așteptam să fie dueluri tari cu atacanții lor. Gregorio și Abdallah sunt atacanți de bătaie și care caută duelul, dar nu puteam să stau de-o parte. Am ieșit mai șifonat și consider că au fost câteva faulturi care nu mi s-au dat.

Sper că i-am făcut fericiți pe fani pentru că i-am bătut pe Dinamo. Ca și joc nu cred că i-am mulțumit pe fani, dar nici noi nu suntem mulțumiți. O să mergem pe Giulești și vom sărbători victoria cu fanii”, a spus Iacob.

În următorul meci din SuperLiga, Rapid va juca acasă cu Oțelul Galați. Cele două formații au făcut egal în partida tur de campionat, scor 0-0. Duelul din runda 24 va avea loc sâmbătă, 3 februarie, de la ora 20:00.