Judecate după moartea lui Petrică Vița. Ce s-a întâmplat cu soția și fiica regretatului artist

Noi detalii ies la iveală după decesul marelui taragotist al Banatului, Petrică Vița, care a fost răpus de cancer la vârsta de 57 de ani. Au apărut judecate legate de familia sa. Cu ce se confruntă fiica lui, Georgiana Vița, și soția lui, Ramona Vița?

Cu ce judecate se confruntă soția și fiica regretatului Petrică Vița

după ce a pierdut lupta cu o boală care afectează tot mai des românii, cancerul. Marele taragotist din Banat a lăsat în urma sa un regret amarnic familiei, apropiaților și fanilor. La scurt timp după înmormântare, însă, soția și fiica lui au avut parte de răutăți.

Georgiana Vița, unica fiică a artistului, a mărturisit că ea și mama sa au fost vorbite de rău de oameni la care nu se așteptau. Chiar dacă au rămas uimite de situație ambele se bucură de faptul că și-au dat seama cine le sunt cu adevărat prieteni.

după ce fix a doua a zi după înmormântarea tatălui a mers la un eveniment să cânte. Mai exact, la o nuntă pe care nu o putea refuza deoarece a fost anulată o dată din cauză că mirelui i-a decedat tatăl.

”În ultima perioadă am fost vorbiți de rău, cred că orice am fi făcut nu ar fi fost bine. Dacă am cântat nu a fost bine, dacă nu cântam iar nu era bine… A doua zi după înmormântare eu am fost la o cântare, la o nuntă, din respect pentru ei am fost să cânt.

Evenimentul mai fusese o dată amânat că murise tatăl mirelui. Cu necazul acesta mi-am dat seama de foarte mulți oameni din jurul nostru. Noi suntem niște oameni foarte deschiși, am avut mulți prieteni și apropiați.

(…) Când se întâmplă un necaz ca ăsta vezi cu adevărat cine e lângă tine și cine te iubește cu adevărat. Lucrurile s-au cernut foarte mult, au fost oameni la care nu mă așteptam să fie lângă noi. S-au schimbat foarte multe lucruri.”, a mărturisit Georgiana Vița pentru

Soția lui Petrică Vița își vizitează des socrii

Dincolo de răutăți, Georgiana Vița se bucură de faptul că relația cu bunicii paterni a devenit mai solidă. Mama sa își vizitează foarte des socrii, care sunt răpuși de durere, în urma nenorocirii prin care au trecut, aceea de a-și îngropa fiul.

Un alt lucru care îi mai aduce zâmbetul pe chip Georgianei Vița este faptul că interpretului i s-a decernat titlul de ”Cetățean de onoare al Județului Caraș-Severin”, post mortem, ca un merit al devotamentului față de cântecul popular.