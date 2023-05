Jurnaliștii străini care au lăudat momentul lui Theodor Andrei de la Eurovision: ”Cu siguranță ceva diferit”

Jurnaliștii străini care au lăudat momentul lui Theodor Andrei de la Eurovision. Deși a primit multe critici, au fost și oameni care au văzut potențialul românului.

Jurnaliștii străini care au lăudat momentul reprezentatntului României la Eurovision

Dacă pentru mulți , au existat și niște voci de laudă. Acestea aparțin unor jurnaliști străini.

Jurnalista Nina Warhurst a spus că prestația lui Theodor Andrei a adus ceva diferit pentru România. Nu destul oricum, pentru că țara noastră nu s-a calificat în finală. „Pledoaria romantică a lui Theodor Andrei aduce cu siguranță ceva diferit pentru România”, a scris aceasta, conform .

Jurnalista Helen Bushby a lăudat decorul românului din timpul prestației sale de la Eurovision. Aceasta a relatat ipostaza surprinzătoare a artistului, care a cântat întins pe jos.

„Acest decor este neobișnuit – cântărețul român Theodor Andrei este întins pe podea, cu picioarele în jurul chitarei, într-o mare de roșu. Fundalul se schimbă ulterior în picături de apă și lavă”, a scris aceasta.

Un alt jurnalist a adus cuvinte de laudă României. Mark Savage a vorbit despre ținutele pe care le-a schimbat Theodor Andrei, toate fiind cu o tematică aparte.

Critici din România pentru Theodor Andrei

Dacă jurnaliștii străini au avut lucruri bune de spus, la noi în țară criticile au fost la ele acasă.

“Show-ul, melodia si cântărețul de toată jena!”, a scris cineva pe rețelele de socializare. Mi-a fost rușine de piesa si interpretarea României. Efectiv un zgomot pe scenă”, a mai notat altcineva.

Și jurnaliștii din Norvegia au avut multe păreri despre momentul lui Theodor Andrei de la Eurovision, toate negative.

„Nu are deloc carismă. Zero dinamism, zero show. E neplăcut să te uiți, chiar doare!“, a spus un invitat al unei emisiune de la televiziunea publică norvegiană.