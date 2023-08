Justițiarul de Berceni, luat pe capota unei mașini, prin Capitală. Care a fost motivul. Șoferul, arestat

Justițiarul de Berceni, pe numele real Alexandru Dumitru Costandachi, a fost luat de un șofer pe capota mașinii și târât prin Capitală minute bune. Oamenii legii au reușit să intervină la timp încât să evite producerea unei tragedii, iar conducătorul auto a fost arestat. De la ce a pornit totul?

De ce a fost târât Justițiarul de Berceni pe capota unei mașini, noaptea, în Capitală

Totul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în Capitală, în jurul orei 1:45. Întâmplarea a fost raportată la poliție de către victimă, tânărul supranumit Justițiarul de Berceni, foarte popular în online. Pe o distanță de peste 1 kilometru a fost purtat de un șofer în vârstă de 41 de ani, pe un traseu foarte circulat.

”La data de 02.08.2023, în jurul orei 01,45, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul (un bărbat de 41 de ani) a transportat persoana vătămată (un bărbat de 22 de ani) pe capota motor a autoturismului pe care îl conducea, rulând pe artere intens circulate din municipiul Bucureşti, Sector 3, pe o distanţă de aproximativ 1,6 km, punând în pericol viaţa victimei”, a comunicat Parchetul Capitalei.

Justițiarul de Berceni a fost, așadar, în mare pericol. Din fericire, oamenii legii au reușit să ajungă rapid la locul sesizării și să-l rețină pe conducătorul auto. De la ce a pornit totul? Alexandru Dumitru Costandachi a mărturisit că i-a scris o minoră de 14 ani, după ce a fost agresată de șoferul cu pricina.

Minora nu a fost lăsată să coboare din mașină de șofer până când nu i-a dat numărul de telefon. Mai mult, bărbatul a atins-o în zonele intime, iar a doua zi a contactat-o și se purta cu ea de parcă nimic grav nu s-ar fi întâmplat. Minora știa de , după ce a dat în vileag diferiți bărbați care voiau să abuzeze minore, și l-a contactat pentru a o ajuta.

Justițiarul de Berceni l-a prins pe șofer în timp ce voia să profite de o minoră

Justițiarul de Berceni i-a întins o cursă individului în așa fel încât să-l dea pe mâna poliției, iar la fața locului șoferul a dat să fugă. Tânărul, încercând să-l prindă, a fost luat pe capota mașinii și plimbat, iată, aproape 2 kilometri prin București.

”Am primit mai multe mesaje de la o domnişoară de 14 ani. Şoferul a început să o agreseze, adică să o pipăie în zonele intime şi să nu o lase să coboare din maşină, până când aceasta nu i-ar fi dat numărul de telefon. A fost forţată să-i dea numărul de telefon, iar în următoarea zi a contactat-o şi se purta de parcă era normal.

El ar fi încercat să-l prindă pe şofer, însă a fost luat pe capota maşinii şi plimbat pe străzi. „Am mers aproape doi kilometri. De pe străduţă a ieşit direct în Bulevardul 1 Decembrie 1918, a oprit maşina, a venit agresiv spre mine şi în momentul ăla am fost nevoit să-l imobilizez şi am aşteptat să vină Poliţia”, a declarat Alexandru Dumitru Costandachi pentru Protv.

Justițiarul de Berceni a dat în vileag un actor cunoscut, în 2022

Justițiarul de Berceni a prins mai mulți agresori de-a lungul timpului și i-a dat pe mâna poliției. . Acesta apărea atunci și pe micile de pe Protv, după ce a participat la emisiunea ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Actorul voia să se întâlnească, noaptea, în parc, cu o minoră.

”Eu nu am invitat-o acasă, nu i-am propus nimic indecent. Am vorbit cu ea a doua oară live, am văzut-o la o petrecere. I-am văzut prietenul de atunci. Am întrebat-o dacă mai este cu el mi-a zis că s-au despărțit. Am zis că cine știe ce se întâmplă, ea vrea să vorbească cu cineva. Mă consideram suficient de matur ca să pot să vorbesc”, spune actorul într-un video de pe Tik-Tok al Justițiarului de Berceni.