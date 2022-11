”Justițiarul din Berceni”, filmat când își hărțuiește fosta iubită. Marian Godină a dezvăluit tot

Cel care pretinde că prinde pedofili și a ajuns celebru pentru asta, a fost filmat în timp ce își hărțuia fosta iubită, iar imaginile au fost făcute publice de Marian Godină.

Marian Godină, dezvăluiri despre ”justițiarul din Berceni”

Conform lui Godină, povestea de iubire dintre ”justițiar” și o tânără s-a încheiat brusc după ce bărbatul începuse să se comporte în moduri care au determinat-o să se despartă de el. poveștii de iubire și a început să-și hărțuiască iubita.

Speriată de cele întâmplate, fata a făcut plângere la Poliție. ”Pentru că o urmărea și o căuta acasă la ore târzii din noapte, fata și-a cumpărat un spray iritant-lacrimogen pe care l-a și folosit atunci când a fost așteptată în scara blocului de justițiarul din Berceni care nu o lăsa să iasă. Scena a fost filmată, iar justițiarul s-a dus apoi la administratorul blocului și l-a amenințat că îl va da în judecată dacă filmările de pe scara blocului vor deveni publice”, a transmis Marian Godină, determinat să-l ”demaște” pe ”justițiar.

În imagini se vede cum bărbatul pare să o împiedice pe tânără să iasă din bloc.

”Trei zile mai târziu, pe la 2.30, justițiarul i-a bătut din nou la ușă fetei, iar mai apoi s-a cățărat pe balconul aflat la etajul 1 de unde i se adresa cu tot felul de tâmpenii, unele în limba engleză, care ar induce teama oricărei fete aflate singure”, mai transmite Marian Godină.

Cu toate că a depus plângere la Poliție în 2020, până în prezent nu s-a întâmplat nimic în acest caz, remarcă Godină.

”După doi ani, neștiind nimic de stadiul dosarului, în 15.07.2022, tânăra întreabă la Secția 11 despre stadiul dosarului și i se răspunde că încă e în lucru. Ce or lucra oamenii ăia de doi ani la dosarul ăla, habar nu am. Între timp, justițiarul organizează un flagrant unui prădător chiar sub balconul fostei iubite, cel pe care se cățărase noaptea, de unde filmează și postează pe net.

Locul a fost ales de el, probabil pentru a fi observat de fosta iubită și astfel să o intimideze știind că el încă e aproape. Așadar, , să știți că unul dintre video-uri a fost filmat chiar sub balconul fetei pe care el o hărțuia. Din păcate, se pare că sunt mai multe fete aflate în situații similare cu justițiarul și există mai multe plângeri”, mai explică Godină pe blogul personal.

Internauții par să aprecieze demersul lui Marian Godină. ”Felicitări Marian, sper că cei care au avut de-a face cu individul să ia aminte”, e un comentariu lăsat pe blogul polițistului.