Juventus face transferul verii! Luis Suarez s-a înţeles cu italienii şi pleacă de lângă “prietenul” Messi

Atacantul lui FC Barcelona, Luis Suarez s-a înțeles cu Juventus Torino pentru un contract de 3 ani, în valoare de 10 milioane de euro pe an.

In vârstă de 33 de ani, vârful de atac uruguayan a ajuns la ultimul an de contract pe Camp Nou. Înţelegerea prevede reînoirea contractului pe încă un an, în cazul în care Suarez este prezent pe teren în cel puțin 60% din partidele susținute de FC Barcelona.

Datorită acestei clauze contractuale, noul tehnician de pe banca catalanilor, Ronald Koeman, nu mai este dispus sub nici o formă să îl mai păstreze pe Suarez în lot.

Luis Suarez coleg cu Ronaldo la Juventus

Conducerea clubului nu s-a lăsat înduplecată nici de presiunile exercitate de Lionel Messi în favoarea rămâneri lui Suarez pe Camp Nou. O eventuală încetare a contractului, i-ar fi costat 14 milioane de euro pe catalani. O sumă care ar fi înclinat balanța financiară și mai mult spre minus.

Între timp Juventus a intrat pe fir pentru transferul lui Luis Suarez, fiind privit de giganții torinezi ca înlocuitorul perfect pentru Gonzalo Higuain. Părțile sau înțeles deja, singurul detaliu care se mai discută este cel al sumei pe care FC Barcelona o va primi în schimbul jucătorului.

Ajuns pe Camp Nou în 2014 de la Liverpool, Luis Suarez a marcat 198 de goluri în 283 de apariții, fiind unul dintre cei mai prolifici marcatori din istoria legendarului club. În cele 6 sezoane petrecute la Barcelona la, atacantul a cucerit 4 titluri de campion al Spaniei și UEFA Champions League în sezonul 2014/2015.

La Juventus va forma un trio de atac redutabil, avându-i colegi pe Cristiano Ronaldo, fostul său mare rival din campionatul Spaniei și pe Paulo Dybala, colegul de la națională a lui Lionel Messi.

FC Barcelona îi caută deja înlocuitor

Pe lista numelor vehiculate ca fiind posibilii înlocuitori ai lui Luis Suarez, se află Memphis Depay de la Olympique Lyon și Lautaro Martinez actualmente la Inter Milano.

Dacă Depay pare a fi soluția pe placul olandezului Ronald Koeman, acesta avându-l sub comanda sa la națională, pentru FC Barcelona aducerea lui Lautaro Martinez se anunță mult mai utilă.

Diferența de preț este enormă între cei doi jucători, undeva la 75 de milioane de euro, însă “taurul” Martinez cum este supranumit de presa din țara sa natală, Argentina, posedă calități net superioare olandezului. Combină “ferocitate” benefică unui atacant pe care a avut-o în trecut și Luis Suarez cu o tehnică impecabilă în preajma careului advers cum vedem la conaționalul său Sergio Aguero.