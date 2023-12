Kamara, anunț clar despre copil! Totul depinde de Gabriella, iubita lui

Relația dintre Kamara și Gabriella este, deja, o certitudine. Cei doi artiști, după ce o perioadă s-au iubit pe ascuns, și-a dezvăluit relația, iar acum par să aibă planuri serioase împreună. În exclusivitate pentru FANATIK, cântărețul ne-a spus ce și-ar dori de la senzuala Gabriela.

Kamara știe ce vrea, în 2024, de la iubita lui, Gabriella

, în exclusivitate pentru FANATIK, despre relația pe care o are cu Gabriella. La rândul ei artistă, bruneta este zugrăvită în culori idilice de cântăreț. De altfel, acesta este și motivul pentru care, voalat, a recunoscut că și-ar dori să fie din nou tată.

Și, chiar dacă face orice sacrificiu, este destul de mare, cântărețul recunoaște că este convins că i-ar plăcea un frățior sau o surioară. Asta, chiar dacă, recunoaște el, este destul de greu să crească un copil și, deja, pentru el ar fi al treilea.

În altă ordine de idei, când vine vorba de căsătorie, Kamara este ceva mai evaziv. Dar nici nu dezvăluie cu ce a ”vrăjit-o” pe brunetă. De asemenea, a mai spus artistul, în ciuda faptului că are o iubită care, cu siguranță, este admirată de toți bărbații, el nu este niciodată gelos.

Kamara se iubește cu Gabriella de aproape doi ani

– Cum ai cunoscut-o pe Gabriella, iubita ta?

Pe Gabriella am cunoscut-o într-un cerc de prieteni. Apoi nu ne-am văzut o bună bucată de vreme, nu am ținut nicio legătură în tot acest timp. După ani ne-am împrietenit. Și, abia anul trecut în vară, adică în 2022, am început să fim împreună și uite, așa a început povestea.

– De ce atuuri ai avut nevoie pentru a o putea cuceri?

Astea sunt secrete profesionale, nu le dezvăluim! Nu putem să spunem asta că se prinde… “Dușmanul”(n.red. râde).

– Trei cuvinte prin care ai descrie femeia de lângă tine?

Puternică. Deșteaptă. Creativă.

– Este o femeie frumoasă, stârnește asta putință gelozie în sufletul tău?

Nu nu sunt gelos de fel, pentru că sunt sigur pe mine. Nu poate să-ți ia nimeni ceva ce este al tău, iar în general un om nu este al tău. Este un om cu care îți trăiești viața, drept urmare, nu este obiectul tău și nu poate nimeni să ți-l fure.

Este acolo pentru că a decis să fie acolo. Și atunci n-am de ce să fiu gelos pe nimeni, pentru că eu nu mă lupt cu nimeni pentru a o cuceri pe Gabriella. Eu mă lupt cu mine și atât.

”Ne străduim să ne simțim zi de zi din ce în ce mai bine”

– Unde îți dorești să evolueze această relație?

Unde îmi doresc să evolueze contează mai puțin, unde vom ajunge de tot ce contează. Noi ne străduim să ne simțim zi de zi din ce în ce mai bine, atât cât este omenește posibil.

– Te mai vezi tată?

Luăm lucrurile pas cu pas. Nu ne grăbim! N-aș putea să spun acum că da sau nu! Depinde și de persoana cu care sunt, dacă amândoi nu ne vom dori acest lucru. Probabil se va întâmpla. Este o decizie comună. Oricât mi-aș dori eu, dacă nu coincide cu dorințele celeilalte personale, deci, nu am de unde să știu! Deocamdată acum nu am în plan, este mult de lucru cu un copil, și eu știu asta.

– Ce ar spune Leon dacă ar mai avea un frățior sau o surioară?

Nu știu, cred că s-ar bucura! Leon are o soră! O are pe sora lui cea mare, dar nu sunt atât de apropiați, fiind diferența de vârstă foarte mare. Ea are viața ei, deci nu știe cum ar fi să aibă o surioară mai mică sau un frățior! Eu cred că s-ar bucura, s-ar amuza, sunt convins.

– Mire în fața altarului sau măcar un inel în 2024?

La mulți ani pentru toți cititorii FANATIK, să aveți parte de tot ce este mai bun pentru sufletele voastre! Vă îmbrățișez (n.red. râde)!