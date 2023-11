Șocul trăit de partenera lui Kamara când a ajuns în România. Ce poreclă avea

Partenera lui Kamara, Gabriella Nastas, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, unul din șocurile pe care le-a trăit când a părăsit Republica Moldova pentru România. A zis și ce o deranja foarte tare când se afla peste Prut, legat de numele ei de sfânt.

Partenera lui Kamara, Gabriella Nastas, șocată de faptul că a fost felicitată pentru numele ei când a ajuns în România

despre care presa a scris că i-ar fi chiar iubită, cu toate că amândoi au ezitat să vorbească în mod clar despre sentimentele pe care le-ar purta unul față de celălalt, ne-a spus că prima dată a fost felicitată de ziua numelui ei abia când era în țara noastră. În Moldova, de unde provine artista, oamenii nu obișnuiesc să își sărbătorească onomastica.

„Eu, venind din Republica Moldova, la noi se sărbătorește ca și sfânt al casei, asta în dependență de familiile care au luat acel sfânt la biserică. O să te surprind, că noi, cei care îi purtăm numele Gabriel, Gabriela sau Mihail nu suntem felicitați de ziua numelui nostru. Moldovenii, ca și credință, sărbătoresc, dar nu ca zi a numelui.

Am și o întâmplare interesantă de acum trei ani când m-am mutat în România. Țin minte că pe 8 noiembrie mi s-a umplut căsuța cu mesaje pe Facebook, Instagram, TikTok și am zis: Stai un pic!

Eram 100% sigură că am făcut o greșeală. Am zis că sigur am pus eu cumva data greșită, data nașterii de m-au felicitat toți. Am verificat. Era totul ok și m-am întrebat, am întrebat prietenii de ce mă felicită toți. Atunci mi-au spus că în România se sărbătorește ziua numelui și am rămas așa, plăcută surprinsă”, a dezvăluit partenera lui Kamara pentru FANATIK.

Cum o poreclea mătușa ei. Vedeta nu a suportat-o

S-a obișnuit cu faptul că în România se respectă și zilele dedicate sfinților. La noi, credincioșii care le poartă numele primesc daruri și de naștere. ne-a mai spus că, legat de numele ei, a avut și o experiență mai puțin plăcută.

O mătușă din partea tatălui ei nu i-a zis niciodată pe nume. Asta o enerva la culme. Mai mult de atât, deși era vecină cu ea, a încercat să o evite cât a putut doar din cauza că în loc să îi spună Gabriela i se adresa mereu cu apelativul „Gavrila”.

„De când sunt în România, m-am obișnuit să primesc felicitări de la prietenii mei. Port acest nume cu mândrie. Și, apropo, Gabriel, în ebraică înseamnă „Dumnezeu este puternic”.

Sfântul Gavriil este cel care a întâmpinat-o pe Fecioara Maria și i-a dat vestea nașterii lui Hristos. Cu siguranță voi primi flori. Voi ieși în oraș, dar mare tam-tam nu o să fie.

De altfel, când eram mică, numele meu este Gabriela. Noi, în Republica Moldova suntem cu chestia asta sovietică și numele Gabriela nu era în momentul în care eu am fost botezată și atunci au trebuit părinții mei să aleagă un alt nume de botez, Elisabeta.

Și aveam o mătușă din partea tatălui care îmi spunea Gavrila. Țin minte că voiam să mă întâlnesc cu ea și nu voiam să mă văd cu ea, era și vecină, mă enerva că îmi zicea așa. Eram Gavrila în sus, Gavrila în jos. M-a enervat atunci. Acum mi se pare o situație simpatică”, a încheiat partenera lui Kamara.