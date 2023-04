Kamara are zilele numărate la Survivor România! Și-a pus în cap toți concurenții

Nici bine nu a avut loc unificarea la Survivor România, căci Kamara și-a pus deja toți colegii în cap. Cearta cu Ionuț Iftimoaie l-a tras în jos, dar a reușit să le supere și pe fostele Războinice, Alexandra Porkolab și Alexandra Ciomag.

Kamara nu e privit cu ochi buni de colegii de la Survivor. Și-a atras deja antipatii în tribul Taino

O nouă ediție Survivor România aduce cu sine un alt scandal în care este implicat Kamara. dar animozitățile au apărut deja între fostul Faimos și ex-Războinicii. Faptul că a stricat petrecerea de unificare nu a fost deloc pe placul fetelor.

ADVERTISEMENT

„Au fost câteva gesturi care m-au și deranjat. Cât suferă Remus de el”, a spus Alexandra Porkolab. „El și Kamara. N-ai cum, frate! Pe mine, nu mă deranjează cu nimic. Nici Kamara, nici Remus, dar nu pot să-i înghit. Mă deranjează felul lor de a fi, să-i văd cum sunt. Șerpi, prefăcuți, își doresc din răsputeri să fie în prim-plan, să fie ei vocali”, a afirmat Andreea Moromete în

„Tot ce s-a întâmplat între oamenii care sunt cei mai în vârstă, Kamara și Ionuț, să vezi și discuția aia și cearta…”, a spus și Alexandra Porkolab. În același timp, fostul Faimos explica de la ce a pornit cearta cu colegul său, susținând că el caută scandal ca să iasă în evidență.

ADVERTISEMENT

„De ce faci așa, mă, omule? Ai o vârstă, ar trebui să fii și tu mai înțelept”, a continuat Moromete. „Se bucura atât de tare că a ajuns la individuale. Adică, s-a schimbat formatul jocului, dar dacă încă mai jucam echipă, mi se pare că era următorul care trebuia să plece acasă”, a continuat Alexandra Ciomag.

Kamara a continuat cearta cu Ionuț Iftimoaie la Survivor România

Când au ajuns pe traseu, concurenții Survivor s-au luptat pentru titlul de căpitan. Cei care au câștigat au fost Kamara și Ștefania Stănilă și au avut rolul de a-și alege echipele cu care să joace pentru recompensă- câștigătorii au mers să înoate cu delfinii.

ADVERTISEMENT

Deși grupul pe care l-a condus a pierdut, Kamara a fost mult mai interesat și mai mândru de faptul că l-a învins pe Ionuț Iftimoaie pe teren. „Mă bucur că am ajuns la individuale. Mă bucur că l-am bătut și pe Ionuț”. „Că ești mai rapid ca mine nu s-a văzut. Ai ajuns cu o secundă, dar mai rapid…Nu m-ai bătut”, a venit replica.

„Am ajuns și te-am și bătut. Și te mai bat cât o fi jocul ăsta. Eu mi-am îndeplinit obiectivul astăzi. Că mi-ai zis că sunt bătrân. Și ți-am arătat ce poate bătrânul.

ADVERTISEMENT

Și o să-ți mai arăt, jur. Am așteptat să vină momentul, încât să le arăt ce pot cu adevărat. Eu cred că le-am arătat. Am ales foarte bine. Am ales oameni foarte buni”, a continuat Kamara, la Survivor România 2023.

ADVERTISEMENT

Au urmat apoi o serie de acuze. Ionuț Iftimoaie și-a dorit să puncteze că versiunea lui Kamara pe care o vede acum, care, conform lui, caută ceartă, este cea pe care o cunoaște de ani de zile. În consecință, rivalul său de la Survivor a susținut că abia acum se vede adevărată față a luptătorului: „Atâta vreme cât avea un cățeluș care să latre pentru el în față, stătea în spatele camerelor și râdea după ce ațâța oamenii”.

În aceeași discuție, Ionuț Iftimoaie a dat de înțeles și că regretă decizia de a-i ruga pe telespectatori să-l voteze pe Kamara, astfel încât să nu fie eliminat de la Survivor. „Eu am avut oportunitatea să scap de tine. Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești”.

Alexandra Ciomag, jignită de Kamara. Ce i-a făcut tinerei la petrecerea de unificare

Dar nu doar cu foștii coechipieri are Kamara conflicte. Nici foștii Războinici nu pare să-i fi intrat în grații. În timp ce le povestea Alexandrei Ciomag, Alexandrei Porkolab, Andreei Moromete și lui Robert- oameni pe care chiar el i-a ales să joace împreună și de care spunea că sunt foarte buni- cum Ionuț Iftimoaie îl provoacă, ceva l-a deranjat.

Alexandra Porkolab a încercat să-i explice că ar trebui să lase de el. „Din acest duel, pe Kamara îl văd un pic mai instigator. Îl văd ca fiind cel care trece cu bățul pe lângă cușca leului și dă cu bățul ca să-l ațâțe un pic. Cum se întâlnesc, ăștia doi se ciondănesc. Nu crezi că ar fi mai ok din partea ta să nu-i mai răspunzi cu aceeași monedă. Să încerci să aplanezi?”, spune Alexandra.

„Ea, Porkolab, după ce a înțepat, s-a dat la o parte și a stat și s-a uitat. Funcționează asta cu copii, nu cu mine”, a reacționat Kamara, căreia noua lui coechipieră i-a mărturisit că avea alte așteptări de la el, fiind un om matur.

Totodată, Alexandra Ciomag i-a cerut socoteală pentru o situație umilitoare în care a pus-o la unificare. Tânăra i-a cerut bolul cu paste așezat de ospătari în dreptul lui Kamara. Acesta a refuzat, afirmând că dacă i le dă ei, el nu mai are ce să mănânce, cu toate că masa era plină cu tot felul de preparate.

„La unificare, cu ce ți-am greșit eu de a trebuit să faci tam-tamul pe care l-ai făcut. Și ai văzut că eu nu ți-am răspuns cu aceeași monedă”, l-a întrebat, politicos, Alexandra Ciomag pe Kamara.

„Vorbești impertinent!”

„Este genul de fată care caută tot timpul să pice bine în ochii publicului. A înțeles puțin cum funcționează treaba. Nu foarte bine, dar tot caută”, este părerea lui Kamara. „Aveam pretenții de la tine, având în vedere că ar trebui să fii cel mai matur de aici”, a încercat să-și continue fosta Războinică ideea.

A fost, însă, întreruptă: „Așa e. Ai dreptate. Și eu am pretenția de la tine că ești un copil, ai 20 de ani să vorbești respectuos cu un om care ar putea să-ți fie tată. Ciomag, vorbești foarte impertinent pentru vârsta ta!”.

„Tu m-ai și jignit. La masă. M-ai făcut nesimțită. Tu, cu gurița ta. Uite, iarăși îți arăți caracterul”, a dezvăluit tânăra. „Ciomag este un personaj haios. Un personaj în multe momente care nu pare că știe ce face î n propria viață. Ești cea mai mare mincinoasă.

Să-ți dea Dumnezeu după sufletul tău. Eu nu o să intru într-o discuție cu tine, că ești mai mică decât fiică-mea. Săraca fată, acum se joacă cu păpușile, de zici că are 12 ani. Vorbește vrute și nevrute. Nu are nicio claritate în discurs”, a încheiat Kamara.