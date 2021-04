Kamara a venit în platoul emisiunii „Vorbește lumea” împreună cu fiul lui bolnav, Leon, care va fi din nou operat în viitorul apropiat. Cântărețul spune că micuțul de șapte ani face progrese tot mai mari și a început să fie tot mai atent la lucrurile din jurul său.

La scurt timp după ce s-a născut, Leon a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică, o firmă gravă de paralizie cerebrală, astfel că nu se poate bucura de o copilărie normală, fiind nevoit să se opereze la un anumit interval de timp.

Artistul și fosta lui soție, Oana, luptă pentru el încă de când a venit pe lume și fac tot posibilul pentru a strânge banii necesari pentru fiecare operație. În luna mai, Kamara va organiza un eveniment caritabil pentru fiul său.

Kamara, cu fiul bolnav, în direct, la TV. Cum se simte Leon, înainte de o nouă intervenție

„Suntem bine, ar fi trebuit să știm deja când facem operația. Operația din mai va trebui să o amânăm, probabil cu o lună, pentru că doctorul care trebuia să-l evalueze la Timișoara n-a apucat să vină din cauza restricțiilor. Așa că așteptăm să se mai relaxeze situația”, a dezvăluit Kamara la „Vorbește lumea” de la Pro TV.

Kamara a spus în ce constă această nouă operație, care necesită o perioadă mai lungă de recuperare. Cântărețul a trecut prin clipe grele cu fiul său, din cauza stării de sănătate, dar face tot posibilul pentru ca Leon să aibă o copilărie normală și să fie bine.

„E vorba de o alungire de mușchi. Este mai grea decât până acum, necesită o recuperare de trei luni, asta este partea cea mai grea. A doua zi poți să pleci acasă, dar recuperarea este grea. Primele două săptămâni nu poți să faci nimic, nici nu poți să-l miști de pe o parte pe cealaltă. Peste trei luni poți să reintri în normalul exercițiilor.

El este foarte curajos de fel. După prima operație s-a pus pe cântat, dar a plâns mai întâi, vreo două ore. Fiecare operație l-a ajutat să progreseze foarte mult, să-și întindă mai bine piciorușele, acum poartă și orteze să poată să facâ câțiva pași. Mai întâi și în genunchi, apoi în picioare, dar susținut”, a continuat Kamara.

Kamara a spus că fiul său înțelege ceea ce se întâmplă în jurul lui și că partea ce amai grea de după operație este recuperarea, care durează câteva luni. La fiecare 8-10 luni, micuțul este nevoit să treacă printr-o astfel de intervenție pentru a face progrese.

Kamara va organiza un eveniment caritabil pentru fiul lui

În luna mai, Kamara va organiza un turneu împreună cu alți artiști, având ca scop strângerea de fonduri pentru operația lui Leon.

„El, din punct de vedere mental, înțelege ce are de făcut, numai că nu poate să întindă bine picioarele. Are nevoie, la câteva luni, să facă din nou această operație, miotenofasciotomie, pentru că are puseu de creștere. De aceea e nevoie de operații peste operații, în timp vom vedea și mai multe rezultate. Cert este că se vede pe el cât de mult a evoluat, mai ales și pe parte cognitivă, cât vorbește, cât e la curent cu se întâmplă în jurul lui. Asta ne bucură foarte mult, atât pe mine, cât și pe mămica lui.

Facem tot ce se poate ca să-i fie bine. Chiar acum, pe 22 mai, o să organizăm un turneu, Trofesul Artiștilor, la vaza sportivă Juventus Academy, pentru el. O să vină 8 echipe de artiști și foști fotbaliști profesioniști. Vor face o licitație de tricouri, o licitație de pictură. Le vom pune în vânzare chiar în acea zi, pe 22 mai”, a adăugat Kamara.

Artistul a spus și care este costul pentru fiecare operație, cu tot cu cheltuielile de deplasare și medicamentație, din moment ce intervenția are loc în Spania.

„Sunt costuri ridicate. Fiecare operație, cu toată deplasarea, te duce la 10.000, și repetitiv te duce. Operația în sine e în jur de 4.000-5.000, recuperare, medicamentație, statul acolo (n.r. în Spania). Apoi avem două săptămâni în care stăm la Timișoara”, a mai spus acesta.