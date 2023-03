Kamara, dezvăluiri dramatice despre Survivor România! I-a făcut praf pe DOC și pe Iftimoaie

Kamara vorbește, în episodul de astăzi, 13 martie 2023, despre experiențele dificile pe care le-a trăit. Faimosul de la Survivor România le-a destăinuit Ștefaniei Stănilă și lui Remus Boroiu crâmpeie din copilăria dificilă ăe care a avut-o, a vorbit despre pierderea tatălui său pe când era doar un băiețel, dar și abuzurile pe care le-a îndurat.

Kamara compară bullying-ul din copilărie cu ceea ce îndură la Survivor România! Doc și Iftimoaie, indicați vinovați

Amintirile pe care le are din copilărie, multe fericite, au și o componentă mai puțin plăcută. Și, recunoaște artistul, a fost adeseori victimă a bullying-ului, în copilărie, colegii săi de clasă din Guineea, mai mari decât el, dorind în repetate rânduri să îi fure mâncare, obiecte sau, pur și simplu, terorizându-l pentru că era diferit.

De altfel, , în echipa Faimoșilor, indicându-i pe Ionuț Iftimoaie și pe DOC drept principalii vinovați ai problemelor pe care trebuie să se suporte.

”Voiau să mă bată, să-mi ia sandvișul, să-mi ia lanțul de la gât. În copilărie m-au abuzat, mi-au furat sandvișul din mână. Urlau la mine, țipau la mine, mă abuzau fizic și psihic (…)

Aici m-am lovit de caractere foarte dificile, caractere care în copilărie m-au abuzat. Tipologii de oameni care îmi furau senvișul din mână, gen Ionuț Iftimoaie, sau care urlau la mine, care mă abuzau psihic, cum e DOC…”, mai spune Kamara de față cu Remus Boroiu și Ștefania Stănilă.

Kamara, marcat de pierderea tatălui. Dispariția părintelui l-a expus la abuzuri cumplite

impresionantă. Și nu ne referim doar la problemele pe care le îndură acum, din cauza lui Leon, băiețelul pe care îl are și pentru care luptă la Survivor România, ci și în copilărie, după ce i-a murit tatăl.

”Suntem departe de casă și sunt momente în care viața ți se desfășoară așa, când stai cu tine. Parcă revezi toate momentele din copilărie până acum”, își începe povestea Faimosul de la Survivor România. Iar problemele lui au fost cumplite, așa cum aveau să constate Remus și Ștefania, colegii săi din echipa roșie.

”Când am plecat din România, la vârsta de aproape 8 ani, în Guineea, în România erau -10 grade, acolo erau 30. A fost un șoc termic, dar mai ales cultural. Când am plecat din România, am luat și televizorul. Dar am luat și radioul. Era radioul tatălui meu, tatăl meu a murit când aveam 7 ani.

”Era dus la mormânt, înfășurat într-un cearșaf alb”

Tata a murit în România la vârsta de 31 de ani. Din păcate, sau din fericire, l-am văzut până în ultima secundă, până când era dus la mormânt, înfășurat într-un cearșaf alb, fiind musulman.

Imaginea aia mi-a rămas… Mama a decis atunci să plecăm în Guineea, unde era familia mai mare a tatălui meu. Îi era frică să nu pățească ceva în România, să ajungem la vreun orfelinat.

Am deschis radioul acolo, fix în aeroport, când am ieșit din avion… am auzit o limbă ciudat, am vrut să mă sui înapoi în avion, voiam în România, nu voiam acolo, nu înțelegeam nimic. Am început să plâng… M-au convins cu greu să rămân, mi-au spus că va fi doar o vacanță…. A fost o vacanță de 14 ani”, povestește Kamara.

Kamara: ”Atunci am aflat că nu sunt negru”

Culmea, victimă a rasismului în România în nenumărate rânduri de când a devenit vedetă, Kamara a recunoscut că, pe când avea doar 8 ani, a fost respins, oarecum, de cei din Guineea, acolo unde se stabilise, din cauză că nu era suficient de… negru.

”A trebuit să mă fac acceptat de cei de acolo. Eu eram alb pentru ei, ei sunt mai negri decât mine. Și atunci, deși eu în România nu simțisem diferența de culoare pentru că nimeni nu mi-a spus că sunt diferit, iată că în Guineea am aflat că am altă culoare și că nu sunt negru. (…)

Eu am fost atât de șocat încât voiam înapoi în România. A trebui să învăț limba franceză, a trebuit să învăț două limbi locale ca să mă înțeleg cu oamenii, nu toți vorbeau franceză”, mai povestește Kamara în cadrul ediției de astăzi, 13 martie, de la Survivor România.