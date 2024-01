Kamara, foc și pară că nu e la Survivor, îl distruge pe Mitrea, omul lui Măruță: „Nu are legitimație de PRO TV”

Kamara a lămurit misterul absenței de la Survivor și a zis dacă, într-adevăr, așa cum s-a speculat, Cristi Mitrea și Cătălin Măruță și-ar fi băgat coada pentru ca el să nu ajungă în Republica Dominicană.

Kamara clarifică tot! Ce zice de Măruță și Mitrea și de ce nu a ajuns la Survivor

respinge cu fermitate toate zvonurile legate de implicarea în alegerea concurenților de la și, mai mult de atât, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, că nici măcar Mitrea, căruia i s-a dat un rang prea mare în presă, n-a ajuns la Survivor, deși și-ar fi dorit.

Speculațiile au pornit de la dialogul destul de dur avut anul trecut cu Mitrea, după revenirea de la Survivor. Kamara ține să precizeze că Măruță nu trece peste capul producătorilor emisiunii, mai ales că nu are nicio treabă cu ce se întâmplă în acest reality-show.

„Măruță nu are nicio implicare în povestea asta”

„S-a plecat de la emisiunea pe care au am avut-o la Măruță anul trecut. Nu are nicio legătură. Măruță nu are nicio implicare în povestea asta. Măruță nu face castingul la PRO TV, la nicio emisiune. Survivor are un director de casting care propune oamenii și mai departe decid împreună cu PRO și cei de la Acun Medya (casa de producție).

Mai mult de atât, eu cu Măruță mă știu de peste 20 de ani, de când eram student și în niciun caz Măruță nu ar face așa ceva. Este exclus. Ne știm prea bine și ne înțelegem prea bine. Anii petrecuți prin emisiuni și tot felul de proiecte nu l-ar face să se preteze la așa ceva.

Am fost în emisiune să vorbesc despre Survivor, mai ales că sunt printre cei mai fresh participanți și pentru că am stat acolo multă vreme. Am profitat de acest prilej să discutăm și de speculațiile astea. Am clarificat acolo cu Măruță. Ne-am amuzat pe seama zvonurilor, deși pe mine m-a oprit un domn să mă întrebe: `Domnule, nu te-a lăsat Măruță să plece la Survivor`? Eu abia apoi m-am uitat prin presă, că nici nu am știut”, a declarat Kamara, pentru FANATIK.

Kamara și-ar fi dorit să fie ales, dar producătorii Survivor au zis că nu merită să ajungă la All Stars

Artistul ne-a zis care este motivul pentru care a rămas pe bară, cu toate că își dorește cu ardoare să revină pe traseele din junglă. Kamara ne-a spus că i-ar plăcea foarte mult să participe din nou, însă producătorii au avut alte preferințe. A fost strict o chestiune de selecție internă.

„Mi-aș fi dorit foarte mult să fiu acolo, căci e un sezon cu eliminări unu la unu, fără votul publicului. Și dacă ești trimis la vot de către cel care are colanul de imunitate, tot mai ai o șansă.

Din 70 de faimoși și 70 de războinici s-au ales doar 10 și câte două rezerve. Nu știu din ce motive nu am fost ales. Nu comentez alegerea lor, că e normal să decidă cine e mai potrivit pentru All Stars. Dacă va fi nevoie să fiu la vreun All Stars o voi face cu mare drag”, a continuat Kamara, pentru FANATIK.

„Mitrea nu are legitimație de PRO TV”. Cântărețul și ”coleguțul” de la Măruță, relație zero

Legat de relația cu Cristi Mitrea, având în vedere că a revenit la Măruță, față în față cu colaboratorul emisiunii, a zis că e inexistentă. Din punctul său de vedere, Kamara consideră că el a depășit conflictul cu Mitrea, care spusese despre muzician că se folosește de drama fiului său pentru a stoarce mila publicului și că ar avea un comportament mult prea agresiv cu concurenții.

„Nici Cristi Mitrea n-are vreo treabă cu cine merge sau nu la Survivor. El e doar un colaborator. Nu are legitimație de PRO TV, nu e angajat la PRO TV. E un colaborator care vine să vorbească despre Survivor și atât. Nu are nicio treabă Mitrea în ecuația asta, dovadă că nici el nu a fost la Survivor și sunt convins că și-ar fi dorit. Mitrea nu are nicio treabă. Nu poate fi acuzat el. Deciziile sunt luate mult prea sus.

Eu cu Cristi Mitrea nu am avut nicio relație de vreun fel vreodată. Nu suntem prieteni, nu ne cunoaștem. Singura discuție care a avut loc a fost atunci când am fost invitat în studio după Survivor. Mă uitasem, după ce am ieșit, la Gabriela și uitându-mă la ea, la Măruță, am văzut fazele pe care le vorbea Mitrea alandala despre mine.

Eu am mers cu inima deschisă, am oferit un cadou fiecăruia. Eu chiar am venit cu un vibe foarte bun, ca apoi să mă lovesc de energia asta care există în viața de zi cu zi, atacuri inutile. Pentru mine a trecut acest conflict, nu știu dacă și pentru el și nu am vreo ură, vreo pornire asupra lui. Așadar, nu am vreo relație anume. Ne salutăm și atât. Dacă vrea să răspundă bine, dacă nu, aia e”, ne-a mai mărturisit Kamara.