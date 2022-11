Kamara, mărturisiri emoționante despre eforturile făcute pentru Leon: ”Nu mă prostituez”

Kamara, unul dintre cei mai nonconformiști artiști ai țării noastre, este un tată exemplar pentru micuțul Leon. Unicul fiul al jumătății de la Alb Negru suferă de tripareză spastică, cauzată de o eroare a medicilor care l-au adus pe lume.

Kamara, eforturi zilnice pentru unicul lui fiu

Din momentul în care a descoperit de problemele de sănătate, . El nu a mai fost nicio secundă o prioritate, ci bunăstarea lui Leon. S-a luptat pe bune în cadrul unor gale, a cântat oriunde i s-a oferit ocazia si a făcut orice pentru a strânge suma necesară fiecărei intervenție de care a avut nevoie puștiul lui.

Este atât de motivat că nu se dă în lături de la nimic, spune Kamara, dar totuși, vrea să rămână un exemplu pentru fiul lui, așa că sunt lucruri pe care nu le acceptă.

”În ceea ce privește operația de miotenofasciotomie, cumva din ce am reușit să fac la RXF (n.r. gala de lupte) este asigurată. Însă, rămân lucrurile de zi cu zi care sunt mult mai scumpe decât operație în sine. Ne luptăm atât cât putem și noi.

Din păcate, nu sunt suficiente evenimente, concerte pentru a face față tuturor nebuniilor, dar ici, colo mai găsim o soluție. Mai fac un concert caritabil. Posibil, cine știe, o nouă luptă. Nu sunt deschis chiar la orice opțiune. Vreau să las un exemplu puștiului meu. Și nu, nu mă prostituez (n.r. râde)”, a dezvăluit pentru FANATIK, Kamara.

Kamara: ”Nu este cazul să fie operat anul acesta”

Am vorbit cu artistul și despre modul în care evoluează starea lui Leon. . Eforturile lui Kamara sunt de-a dreptul eroice, acesta căutând întotdeauna să asigure tot ce este necesar pentru recuperarea cât mai rapidă a fiului său.

Deși a avut ani buni în care l-a crescut de unul singur, Kamara s-a descurcat cu brio cu toate provocările vieții și așa are de gând să facă și în continuare.

”Leon e din ce în ce mai bine, am fost cu el la recuperare și evaluare în Timișoara, el face recuperare în fiecare zi, 2 ore în București, iar la Timișoara face recuperare intensivă, 4 ore. Potrivit evaluării lui pe care a făcut-o specialistul din Spania, nu este cazul, deocamdată, să fie operat anul acesta.

Să vedem anul viitor ce puseu de creștere mai are și cum i se comportă musculatura. El face în Spania operații pentru alungirea mușchilor. Reușește să se ridice singur în genunchi și să stea așa 2 minute. E ceva uluitor, poate să stea în poziția cavaler. Se ține de mâini, se poate ridica, iar susținut poate să facă și pași”, a mai declarat, în exclusivitate, artistul.

Kamara, între fosta soție și actuala iubită

Când vine vorba de viața personală, interpretul admite că relația cu mama lui Leon este doar una strict de părinți. Deși se văd des, asta pentru că își împart doar ei doi atribuțiile pentru creșterea unicului fiu.

”În ceea ce privește relația cu Oana, suntem bine. Leon o săptămână stă la ea, o săptămână la mine. În zilele în care vreunul dintre noi are nevoie, iar ne ajutăm. Mai vine uneori bunica din partea Oanei”, a mai spus unul dintre soliștii trupei Alb Negru.

Continuând despre partea amoroasă, Kamara punctează: ”Oficial nu o să se mai vadă nimic, niciodată. Oficial o să rămână mereu un mister. Așa mă gândesc că e bine. Întotdeauna vor exista speculații. Și de fiecare dată când eu am fost cât se poate de deschis să spun lucrurile, tot au existat speculații. Așa că, mai bine să existe speculații și atât”.

Ce va face artistul de Sărbători și în ce proiecte este implicat

După cum bine știe toată lumea, artiștii nu prea au timp de distracție de Sărbători. În timp ce oamenii stau la masă și se delectează cu fel și fel de preparate, ei se asigură de întreținerea atmosferei.

Ca în fiecare an, Kamara are numeroase evenimente și concerte pe care trebuie să le onoreze de Sărbători. La fel se va întâmpla și acum, e Crăciun și Revelion, căci agenda este deja plină!

”De Sărbători eu cânt, de Revelion e bătut în cuie să cântăm în Sinaia și voi avea și alte concerte”, a mai precizat Kamara.

Dar perioada Sărbătorilor nu este, însă, singura aglomerată pentru artist. În paralel, jumătatea trupei Alb Negru se ocupă de numeroase alte proiecte ce implică atât muzica, dar și filmul.

”Lucrez la piese noi, alături de producătorul meu muzical Andreas Mihai. Am scos și o piesă cu Alb Negru, pentru că am împlinit 18 ani de activitate anul acesta. Lucrez la două filme: unul de lungmetraj numit O secundă, alături de Maia Morgenstern, Monica Davidescu, Augustin Viziru și mulți alții și o producție proprie alături de regizorul Ștefan Vlad.

Schimbări flagrante nu sunt în viața mea, doar că vreau să am mai multă grijă și de proiectul meu solo, pe lângă Alb Negru. Vreau, de asemenea, să lucrez mai mult în zona filmului. Bunica mea a fost balerină la Opera Română și bunicul a fost actor la Teatrul Nottara și Teatrul Tănase. Eu am cochetat cu actoria încă de mic și sunt atras în continuare de film. Sunt un mare fan al lui Florin Piersic”, a conchis artistul, pentru FANATIK.

”Am câștigat un radio și un aragaz”

Cu zâmbetul pe buze, celebrul artist ne-a povestit totul despre cum a reușit să câștige un radio și un aragaz, după ce a ghicit scorul unor meciuri la televiziunea din Guineea.

”La Loto nu prea am jucat, dar am fost aproape să câștig la anumite jocuri de genul acesta, din lumea sportului, să ghicesc rezultate. La televiziunea din Guineea am câștigat un radio și un aragaz, asta pentru că am ghicit scorul corect al unor meciuri”, a declarat Kamara.

Acesta nu este, însă, singurul câștig din viața lui. Artistul se poate lăuda cu numeroase premii din lumea muzicală, după cum chiar el ne-a mărturisit.

”De foarte multe ori am câștigat campionatul mondial cu naționala României, am fost triplu campion mondial. Am câștigat Eurovisionul pentru România, să reprezint țara noastră la Helsinki, în anul 2007, cu trupa Todomondo. Am câștigat, de asemenea, premiul pentru cea mai bună piesă a anului ale cărei versuri sunt scrise chiar de mine, piesă pe care am făcut-o alături de Ralflo și Rareș, pe parte de creație, iar pe parte de interpretare cu Ralflo, Rareș și Andrei, bineînțeles.

Cu piesa aceasta am căștigat Best Song în anul 2013 și a fost desemnată cea mai bună piesă a anului respectiv, dar și Best Pop, învingând și melodia Vara nu dorm. Am câștigat foarte multe la viața mea, printre care se numără și premiul de excelență la Mamaia, în 2006”, a mai completat Kamara.