Kamara, operație estetică după Survivor România. Ce a făcut fostul concurent cu banii

Componentul formației Alb Negru a trecut printr-o după competiția sportivă de la Pro TV, unde a supraviețuit timp de 13 săptămâni. Ce a făcut fostul concurent cu banii, fiind vorba de o sumă destul de mare.

Kamara, intervenție chirurgicală după participarea la Survivor România. Pe ce a cheltuit veniturile fostul participant

Kamara a fost supus unei intervenții chirurgicale după participarea la Survivor România, unde se speculează că a încasat aproximativ 30.000 de euro. Fostul participant din jungla dominicană a spus pe ce a cheltuit veniturile.

Cunoscutul cântăreț a luat decizia să urce pe masa de operație. Vedeta a decis că este momentul potrivit pentru blefaroplastie pentru că avea probleme foarte grave. Artistul ajunsese să nu mai vadă aproape deloc bine.

„Am avut o problemă și de aceea. Am avut o intervenție și de asta am nevoie de ochelari. Eu mă simt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Am avut o intervenție de blefaroplastie. Sunt pe recuperare, deocamdată.

Aveam nevoie de această intervenție pentru că îmi cădea pleoapa peste ochi și mi se reducea mult câmpul vizual, ceea ce nu ajută, mai ales noaptea, când conduci. Aveam și niște pungi foarte mari.

Începuse lumea să zică: «Ești un bețiv!». Eu nici măcar nu beau! Apoi: «Te droghezi dacă nu bei!». Nu, nici măcar nu fumez! Am zis că dacă problemă a apărut în timp, de ce să nu scap de ea, dacă am și ocazia să o fac?

Ideea este că trebuie să mă protejez cu tot felul de creme. Am cremă de soare, cremă de refacere pentru zonele afectate, iar apoi, va fi bine!”, a declarat Kamara de la Survivor România într-un interviu pentru .

Kamara, interdicții după operația de blefaroplastie

Kamara are și câteva interdicții după operația de blefaroplastie, suferită în urmă cu puțin timp. nu are voie să stea direct în razele soarelui timp de un an de acum înainte.

De asemenea, artistul nu poate mânca nimic fierbinte sau sărat. Totodată, medicul i-a mai cerut cântărețului să poarte ochelari de soare o perioadă destul de lungă, accesoriu care nu-l încurcă la concertele pe care le susține.