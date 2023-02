Ce a spus soțul Mirelei Vaida după ce a auzit că prezentatoarea vrea să-și facă operație estetică la nas: “Crezi că te mai ajută cu ceva?”

Mirela Vaida a dezvăluit cum a reacționat soțul ei, Alexandru Vaida, după ce i-a spus că ar vrea să-și facă o operație estetică la nas. De asemenea, prezentatoarea TV și-a spus părerea despre astfel de intervenții.

Soțul Mirelei Vaida, reacție după ce prezentatoarea i-a spus că vrea să-și facă operație estetică la nas

Prezentatoarea de la Acces Direct arată mereu bine atunci când apare pe micile ecrane sau pe rețelele de socializare și , deși este foarte ocupată atât cu diverse proiecte, cât și cu viața de familie.

Recent, în cadrul unui interviu, Mirela Vaida a fost întrebată ce părere are despre operațiile estetice. Vedeta nu are astfel de intervenții chirurgicale și încearcă să corecteze orice mic defect cu ajutorul machiajului. În plus, și filtrele de pe telefon o ajută atunci când postează diverse imagini.

Mirela Vaida nu înțelege de ce femeile cheltuie atâția bani pe operațiile estetice. Cu toate că nu și-a făcut niciodată, prezentatoarea s-a simțit mereu complexată din cauza nasului, care are o deviație de sept.

Vedeta i-a spus soțului ei că și-ar dori să-și facă o intervenție estetică la nas, însă răspunsul acestuia a făcut-o să-și dea seama că nu are nevoie, de fapt, de asta și că nu o ajută cu nimic.

“Eu mereu am avut o problemă cu nasul meu, care are o deviație de sept urâtă. Așa m-am născut cu el și i-am spus și soțului meu: ‘Mi-aș dori tare mult să fac și eu o operație din asta, să am și eu nasul drept’. Și el zice: ‘Măi Mirela, dacă ai făcut tu carieră cu nasul ăsta strâmb, acum, la 40 de ani, ce-ți mai trebuie să-ți îndrepți nasul? Crezi că te mai ajută cu ceva?’

Are și el dreptate! Să faci, așa, gratuit niște operații, doar ca să-ți hrănești ego-ul și psihicul, că aici e o chestiune de psihic… Adică, dacă nu ești tu mulțumită cu ce ești, începi să îți schimbi lucruri. La mine, nu e cazul ăsta!”, a declarat Mirela Vaida pentru .

Și-ar face prezentatoarea operații estetice în viitor?

Din fericire, Mirela Vaida are o simetrie bună a feței și nu are de gând să apeleze la ajutorul medicului estetician prea curând, după cum a mai precizat pentru aceeași sursă. Totodată, nu exclude posibilitatea de a-și face operații mai târziu.

“Alte operații nu mi-am făcut pentru că mă ajută Dumnezeu să am osatura bună la față și să am pomeții lați. Asta e din neamul maică-mii! Și nu se simte nici că ți se lasă pielea, nici că ai îmbătrânit. Sigur, ridurile de expresie sunt frumusețea vârstei.

Nu pot să spun că nu sunt adepta operațiilor estetice, pentru că nu am nimic împotriva lor. Dar eu, una, deocamdată, nu mi le-aș face. Poate peste 20 de ani”, a adăugat Mirela Vaida.