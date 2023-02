Kim Jong Un își pregătește succesorul în Coreea de Nord. Fiica sa ar putea deveni al patrulea lider comunist din familie

Kim Jong Un, dictatorul nord-coreean, a apărut la două ceremonii militare în acestă săptămână fiind de fiecare dată însoțit de către fiica sa, Ju Ae, despre care se crede că ar fi al doilea din cei trei copii ai săi, în vârstă de 9 ani. Aparițiile au generată speculații că fiica sa este favorită la succesiunea tatălui ei, scrie

Dinastia comunistă, la a patra generație

Prima apariție a copilei a avut loc la un banchet dintr-o cazarmă a armatei la Pyongyang, care a avut loc marți. A doua zi, Ju Ae s-a aflat în tribuna oficială alături de tatăl ei la parada militară care a celebrat 75 de ani de la înființarea Armatei Populare Coreene, parada la care au fost prezentat și 11 rachete balistice intercontinentale din dotarea armatei. „Prin prezența ostentativă a soției și fiicei sale, Kim vrea ca observatorii de acasă și din străinătate să vadă familia sa și armata nord-coreeană ca fiind legate irevocabil”, a afirmat Leif-Eric Easley, profesor la Ewha University din Seul.

Familia Kim conduce Coreea de Nord din 1948 când Kim Il Sung a ajuns în fruntea comuniștilor coreeni. Acesta a murit în 1994, iar puterea a fost preluată de către fiul său Kim Jong Il. La rândul său, acesta a fost urmat, în decembrie 2011, de către fiul Kim Jong Un. Analiștii occidentali cred că liderul nord-coreean are trei copii, iar Ju Ae este cel mijlociu, deși informații certe privind familia dictatorului sunt relativ puține.

Relatând evenimentele din această săptămână, presa nord-coreeană s-a referit la Ju Ae ca la copilul „respectat” și „iubit” al lui Kim. De existența fetei s-a aflat în 2013 în urma unor declarații ale baschetbalistului Dennis Rodman privind vizita sa în Pyongyang. „Am ținut-o în brațe pe Ju Ae și am vorbit cu soția lui Kim”, spunea Rodman, citat de The Guardian.

Un cult incipient al personalității

Cheong Seong-chang, analist la Institutul Sejong din Coreea de Sud, amintește că există prevedent privind desemnarea unui succesor la o vârstă atât de fragedă, chiar în persoana actualului lider comunist. „Se știe că Kim Jong Il le-a spus aghiotanților săi că Kim Jong Un va fi succesorul său în timp ce interpreta un cântec de laudă la adresa lui Kim Jong Un la împlinirea a 8 ani”, a spus Cheong. Analiștii străini au ignorat la vremea respectivă acest lucru, susținând că moștenitorul ar fi fost unul dintre cei doi fii mai mari ai lui Kim Jong Il, anume Kim Jong Nam și Kim Jong Chol.

Speculațiile privind Ju Ae au apărut , după ce a fost observată o fetiță care apărea în fotografiile oficiale ale unei inspecții făcute de Kim înainte de testarea unei rachete. La scurtă vreme, presa nord-coreeană a publicat un articol în care Ju Ae era descrisă ca „cel mai iubit” copil a dictatorului.

Cheong este convins că aceste referiri la Ju Ae este un indiciu clar că Kim Jong Un vrea să o desemneze moștenitoarea sa. O probă suplimentară ar fi faptul că publicația Rodong Sinmun o menționa pe fată înaintea mamei sale, cu adjectivele „iubită” și „respectată”, ca semn al statutului său special. „Începutul acestui cult al personalității lui Kim Ju Ae sugerează că, deși nu a primit oficial statutul de succesor, de facto este moștenitoarea desemnată”, a spus expertul sud-coreean.

Există și analiști mai sceptici în ce privește acest subiect. Chun In-bum, un general sud-coreean în retragere, crede că subiectul este creat artificial de către regimul comunist pentru a atrage atenția comunității internaționale, în contextul în care știrile despre au devenit o banalitate.