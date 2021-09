Kira Hagi, încă un vis împlinit. Fiica lui Gheorghe Hagi a dat lovitura în Franța

Fiica celebrului fotbalist Gheorghe Hagi și-a îndeplinit încă un vis și a reușit să dea lovitura în Franța, lucru pe care nu l-a ascuns față de cei care o urmăresc în social media.

Actrița în vârstă de 25 de ani s-a axat vara aceasta pe pictură, hobby care în clipa de față i-a adus o mare satisfacție. Mai exact, și-a expus operele la o galerie celebră.

Kira Hagi a dezvăluit că luna aceasta cei pasionați de artă îi pot vedea lucrările la Galeria Entree Des Artistes, în cadrul unei expoziții comune cu alte tinere românce talentate.

Kira Hagi a mai bifat o realizare în viața profesională. Ce a mărturisit fiica lui Gică Hagi

Artista și-a expus operele de artă alături de Anca Irina Lefter și Sabina Elena Legănaru, pe Coasta de Azur. Cea din urmă pictoriță a ajutat-o pe să-și ia pasiunea pentru pictat în serios.

Cele două s-au întâlnit la o ceainărie, aceasta reușind să schimbe destinul Kirei Hagi, care de atunci s-a axat și mai mult pe acest hobby.

„Am mai bifat un vis împlinit! Expun în Vallauris, Franța! Dacă mi-ar fi zis cineva, nu de mult, că voi expune în regiunea Provence-Coasta de Azur și lângă muzeul național Picasso, aș fi spus că e imposibil!

Dar viața e atât de neașteptată și iată cum lucrările mele sunt expuse într-o expozișie comună, «Reflections», alături de două artiste super talentate, Sabina Elena Legănaru și Anca Irina Lefter.

Pentru românii din zonă, voiam doar să vă spun că expoziția este găzduită de Galeria Entree Des Artistes, din 2 septembrie până pe 30 septembrie!

Pentru cine are drum, ne vedem acolo! À bientôt!”, a scris actrița pe Instagram, unde a postat și o imagine cu afișul de la galeria respectivă.

Kira Hagi nu este la prima expoziție de artă. În trecut, tânăra a avut mai multe ocazii în care și-a expus tablourile, multe dintre acestea fiind deja cumpărate de oameni cu dare de mână.

Cum a ajuns Kira Hagi să picteze. Ce vrea să transmită prin tablourile sale

Vedeta și-a descoperit pasiunea pentru pictură în perioada în care era studentă în Statele Unite ale Americii, lucru care a ajutat-o enorm să mai scape de dorul de casă și familie.

Acesta este și motivul pentru care multe dintre picturile actriței au mare legătură cu Los Angeles sau rădăcinile sale, sub diverse forme, ea fiind extrem de atentă la detalii.

„Când am început să pictez, am crezut că niciuna dintre lucrări nu va depăși spațiul camerei mele. De câțiva ani însă, unele lucrări de grafică sau în ulei se află prin casele amenajate de prieteni buni arhitecți sau designeri, care au avut nevoie să pună arta pe pereți…

Acum, iată că am ajuns să am propria expoziție, cu vreo 30% din ce am lucrat în ultimii 5 ani. Adică în jur de 40 de lucrări, în diferite tehnici”, nota la un moment dat Kira Hagi în spațiul virtual.