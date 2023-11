Kiriță face praf un titular de la Dinamo. „Cine te-a adus? Nu ai fizic nici de bodyguard”

şi rămâne penultima în clasamentul din SuperLiga. “Câinii” au adunat doar 10 puncte în turul sezonului regulat al SuperLigii şi urmează o perioadă de foc.

Kiriță face praf un titular de la Dinamo: “Uitaţi-vă la Abdallah. Nu are nici fizic de bodyguard”

la FANATIK SUPERLIGA. Fostul fundaş al lui Dinamo i-a criticat dur pe Abadallah, Neluţ Roşu şi Ghezali:

ADVERTISEMENT

“Avem nevoie de jucători, de oameni care să dea gol. Politic are nişte realizări personale. Se vede că vrea, dar în conjunctura actuală atâta poate. Are o realizare la câteva meciuri, ceea ce este puţin.

La Dinamo ai nevoie de vârfuri, de jucători care să dea gol. Uitaţi-vă la Abdallah. Nu are nici fizic de bodyguard. Lukassen are fizic de bodyguard. Dar Abdallah, bă să nu faci absolut nimic? Mi se pare împotriva fotbalului.

ADVERTISEMENT

Lemn, aşa mi se pare. Dacă îl prindea Mister în vestiar îi zicea: «Cu stângul nu poţi, cu dreptul nu dai, la cap nu sari, ce cauţi în vestiarul ăsta? Ce cauţi aici şi cine te-a adus?». Aici e problema, cine l-a adus.

“Cu Ghezali să mă lăsaţi. E caz pierdut”

Şi, în al doilea rând, avem nevoie mare de tot de mijlocaşi. Mă uitam la Neluţ Roşu. Luăm mingea de la noi şi o dăm la ei. Cum vrei să construieşti, să ţii mingea la tine? Neapărat au nevoie de mijlocaşi şi vârfuri.

ADVERTISEMENT

Cu Ghezali să mă lăsaţi. E caz pierdut. Îl auzeam pe Burcă iar, că are nevoie de iubire. Băi, fraţilor, unde suntem, la Casa Dragostei? Joci, bine, dacă nu… next. Ghezali nu are nevoie de iubire, are nevoie să îi spună aşa:

«Intră, joacă, dacă nu, pleacă de unde ai venit!». Aşa trebuie luaţi, că i-a luat Burcă pe toate felurile şi cu iubire. Du-te peste ei direct, dă-le motivaţie. Are nevoie de iubire, unde eşti mă, aici?”, a spus Giani Kiriţă la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

V-a dat Mircea Lucescu acordul de a veni la Dinamo? Răspunsul clar al lui Nicolescu