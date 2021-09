Klaus Iohannis participă la Adunarea Generală ONU de la New York. Președintele, invitat de Joe Biden și la un summit pe tema pandemiei

Administrația Prezidențială a transmis că șeful statului va participa la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din New York.

Totodată, aceeași sursă a precizat și faptul că Klaus Iohannis a fost invitat de la un summit pe tema acțiunilor necesare la nivel global pentru a gestiona pandemia de coronavirus.

Un lucru demn de menționat este faptul că acesta este prima Adunare Generală a ONU care are loc cu prezența fizică a liderilor de stat, de când a început pandemia de COVID-19.

Sursa citată a mai precizat și faptul că va susține intervenția națională în plenul Adunării Generale pe data de 21 septembrie 2021.

Acesta este prima zi a segmentului la nivel înalt al dezbaterilor generale.

Prin participarea președintelui țării la Adunarea Generală ONU din Statele Unite, țara noastră își poate exprima poziția cu privire la „actualele provocări globale” și poate prezenta soluții pentru acestea.

Ce semnifică participarea lui Klaus Iohannis la acest eveniment internațional

„Participarea Președintelui României la această sesiune va constitui o oportunitate de evidențiere a poziției țării noastre cu privire la actualele provocări globale, care necesită soluții comune, solidaritate și cooperare, bazate pe principii democratice solide și respectarea dreptului internațional.

Președintele Klaus Iohannis va sublinia importanța ordinii internaționale bazate pe reguli, precum și a unui multilateralism eficient și echitabil, în beneficiul tuturor cetățenilor statelor membre ONU”, a transmis Administrația Prezidențială, în cursul zilei de joi.

Administrația Prezidențială a mai transmis și că aceasta este cea de-a 76-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

Tema acesteia este, conform sursei, „Construirea rezilienței prin speranță vizând recuperarea după pandemia de COVID-19, reconstrucția durabilă, răspunsul la nevoile planetei, respectarea drepturilor omului și revitalizarea Organizației Națiunilor Unite”.

Președintele a fost invitat de Joe Biden la un alt eveniment, de această dată el fiind strict pe tema pandemiei care face ravagii la nivel mondial.

Denumirea acesteia este Global COVID-19 Summit: Ending the Pandemic and Building Back Better Health Security to Prepare for the Next.

Tot pe 22 septembrie, Klaus Iohannis va lua parte la „Evenimentul Informal la Nivel Înalt privind Acțiunea Transformativă pentru Natură și Oameni”.