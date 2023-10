Kurtic, un anonim! „Ați râs când i-am zis Celibidache. Are și kilograme în plus”

Jasmin Kurtic, închizătorul Universității Craiova , a fost făcut praf de Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Jasmin Kurtic, pus din nou la zid de Sorin Cârțu: „S-a văzut de când a venit”

Sorin Cârțu a fost pur și simplu scos din minți de ceea ce s-a întâmplat în apărarea Craiovei la meciul cu „lupii galbeni”: „Uitați-vă la golul doi dacă este posibil așa ceva. Cum tu, fundaș central, în momentul în care Petrolul are o acțiune pozițională în jumătatea lor de teren, se pregătesc pentru o dezvoltare și tu îl ataci pe-ăla. N-ai nicio linie cu Screciu, când tu trebuia la faza respectivă să aștepți în zona ta”.

Fostul antrenor e de părere că internaționalul sloven era cel care trebuia să intervină: „Cine te pune pe tine ca fundaș central, tu Silva, să ataci în zona aia? Peste mijlocaș. Dacă e cineva care să iasă la jucătorul respectiv e Kurtic, sau cineva din mijloc. Că nu putea s-o facă s-a văzut de când a venit. Și o să stea și mai mult Kurtic aici și o să vadă că tot atâta poate să joace”.

Mijlocașul central a fost comparat de către Sorin Cârțu cu un celebru compozitor și dirijor român „Pentru că v-ați gândit într-un fel că e răutăcios când i-am zis eu Celibidache și așa mai departe, dar așa este.

Jasmin Kurtic, capăt de linie la Universitatea Craiova: „Are și niște kilograme în plus”

Sorin Cârțu consideră că jucătorul are și probleme de greutate: „Nu aleargă și nu că nu vrea. Nu poate. Asta este. După mine are și niște kilograme în plus. Ori pe o situație de-asta în care noi am avut un jucător la mijlocul terenului și ca strategie, o echipă fără agresivitate, total neagresivă în jocul de posesie pe care îl practica la un moment dat Petrolul.

Atâta timp cât tu nu ai agresivitate în interceptarea adversarului, n-ai agresivitate în momentul în care ataci în sistemul ăsta 4-3-3. Noi când am citit formația ni s-a părut că echipa care este pe bancă sunt mai buni decât cei care sunt în teren”.

și pe Cornel Papură pentru modul în care a aliniat echipa și consideră că jocul „leilor” a fost lipsit de orizonturi: „Adică nu știu cum s-au făcut alegerile respective, dar ți-am spus, fără agresivitate.

Petrolul cu trei fundași centrali și tu te-ai prezentat doar cu Markovic acolo. Au fost situații în care a încercat să se elibereze jocul pe margini, dar centrările erau întotdeauna transmise către un grup de jucători unde erau 3 sau 4 jucători de la Petrolul și unul de la Universitatea”.

