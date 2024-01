Kylian Mbappe, obligat de mamă să-și doneze 30% din venituri. ”Faci asta sau te descurci singur!”

În vârstă de 25 de ani, atacantul nu este stăpân în totalitate pe viața sa, pentru că cea care îi dictează ce să facă și, printre altele, îi gestionează averea, este mama sa. Acum, femeia i-a impus lui Kylian să își doneze 30% din venituri unei asociații caritabile care ajută 98 de copii defavorizați.

Kylian Mbappe, obligat de mamă să-și doneze 30% din venituri

că nu-i va mai reprezenta interesele și va rupe orice legătură cu el. ”Impresarul” Fayza Lamari va gestiona acum o asociație caritabilă, astfel că și-a anunțat fiul că trebuie să-și doneze 30% din venituri, în caz contrar va rămâne singur.

”Dacă nu donezi 30% din câștiguri, o să fac ce face toată lumea. Plec în Maldive și te descurci singur. Mă retrag, te las să lucrezi cu altcineva, nu mai mișc un deget!”, a declarat mama și impresarul lui Mbappe, conform Marca. Asociația respectivă, IBKM, va fi lansată oficial pe 20 ianuarie.

Aici sunt reuniți 98 de copii defavorizați, 49 de fete și 49 de băieți, cu vârsta cuprinsă între 9 și 16 ani, care vor primi ajutoare. ”Micuții vor beneficia de cursuri de limbi străine, vor lua lecții culturale și sportive și vor participa la cursuri de master, toate aceste activități sociale fiind supervizate de profesioniști în domeniu”, a explicat sursa citată.

, mama lui Kylian Mbappe a dezvăluit că inițial l-a cerut 50% din venituri, însă după ”negocieri” s-a ajuns la 30%. ”În principiu, i-am cerut să cedeze o cotă de 50 la sută din venituri, dar am negociat și ne-am înțeles la 30 de procente!”, a declarat femeia în cadrul emisiunii ”Envoyé Spécial”.

Mai mult, atacantul se va implica personal în acest proiect și deja a ales un copil sărac pe care-l va însoți prin oraș, la cumpărături. ”Voi plăti atâția bani cât au nevoie copiii pentru a trăi o viață obișnuită. Mi-am pierdut spontaneitatea unei ființe umane, însă eu vreau să câștig încrederea acestor tineri”, și-a justificat Mbappe gestul.

Kylian Mbappe câștigă 72 de milioane de euro pe an la PSG, însă are șanse mari să ajungă la Real Madrid din postura de jucător liber de contract. Francezul a avut șansa în urmă cu un an să meargă ”la arabi”, la Al-Hilal, pentru un salariu de aproximativ 700 de milioane de euro, însă a refuzat politicos această ofertă.

Kylian Mbappé s-a născut pe 20 decembrie 1998 la Paris, Franța, tatăl său Wilfried, originar din Camerun, fiind antrenor de fotbal, iar mama sa Fayza fiind o fostă jucătoare de handbal de origine algeriană. Atacantul are un frate mai mic pe nume Ethan, de asemenea fotbalist.

Fotbalistul nu este străin de gesturi caritabile și a donat în trecut 34.000 de dolari unei campanii de tip crowdfunding pentru a finanța o misiune privată de găsire a fotbalistului Emiliano Sala, a cărui aeronavă dispăruse peste Canalul Mânecii. Ulterior, a donat încă 34.000 de dolari pentru a finanța căutarea pilotului dispărut al avionului, David Ibbotson.