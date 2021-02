La ce filme se uita Nicolae Ceaușescu. Avea o serie impresionantă de casete video

Nicolae Ceaușescu avea o slăbiciune pentru cinematografia occidentală, în arhiva video a familiei găsindu-se filme cunoscute precum Ben Hur sau Mad Max. În schimb, primul președinte al României ignora cu totul filmările omagiale în care era proslăvit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Uneori casete video nu aveau substitrare, fiind dublate în limba germnă, însă Ceaușescu se uita la ele oricum. Se pare că, la un moment dat, penuria de casete l-a determinat pe cel care se îngrijea de videoteca familiei să înregistreze imaginile de la Congresul al XII-lea al PCR peste un film pornografic.

Descoperirile au fost făcute de către Eugen Ștefan Chiriac, cineast la Studiourile Buftea, la capătul a patru luni de studiu. Chiriac estimează că pot fi făcute și alte descoperiri spectaculoase printre casetele video ale lui Nicolae Ceaușescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nicolae Ceaușescu nu se uita la filmările în care apărea

„Nicu Ceaușescu avea în colecția de casete (ce s-a mai păstrat) filme de foarte bună calitate pe care le-a și văzut: Atlantic City; Ben Hur; The third wave a lui Alvin Toffler (trimis personal de acesta lui Ceaușescu cu o scrisoare corespunzătoare de lingușire) ; Mad Max 1; Războiul Anglo-Argentinian din Falkland; filmul experimental Koyaanisqatasi a lui Godfrey Reggio, 1982 (extraordinar film pe care l-am descoperit cu acest prilej); Borsalino; filme cu mafia din seria cu Belmondo etc. Pe lângă toate acestea, foarte multe casete cu cascadori auto și moto (“The cannonball run”, de exemplu), majoritatea S.U.A., dublate în limba germană, semn că erau aduse de acolo. Nu cred că conta foarte mult ce spuneau ăia, ci doar imaginile”, a scris pe Facebook Eugen Ștefan Chiriac.

Analizând uzura casetelor video, cineastul a ajuns la concluzia că Nicolae Ceaușescu ignora cu totul casetele video al căror protanonist era, cu toate că cei care le realizau i le trimiteau în carcase ornamentate.

ADVERTISEMENT

„Casetele cu filmele de bună calitate erau vizionate. Se observă asta la o analiză fizică a lor, casetele sunt uzate pe carcase de la acțiunile mecanice de introducere în player, iar banda este la fel, uzată. Casetele în care protagoniștii sunt cuplul Ceaușescu sunt nevizionate, virgine. Au mers foarte greu la mine, scârțâiau ca dizelul lui Fesache până “și-au mai dat drumul”. Lingăii vremii se chinuiau să-i facă carcase cu titluri scrise in litere de aur, carcase îmbrăcate in pluș, carcase de lemn cu stegulețe tricolore pe margini, etichete aurite lipite pe cutie, pe casetă, pe carcasă, elemente grafice de folclor lipite pe etichete. Toate de “aur”, etichetate și numerotate pe toate părțile, la dungă, și ăștia nici măcar nu se uitau la ele. Se uitau la cascadori americani motocicliști, dublați în germană”, a constatat Chiriac.

Multe casete provind de la ambasadele României în străinătate, majoritatea cu materiale difuzate de televiziunile naționale. Ceaușescu le urmărea, după cum urmărea și casetele de la vizitele în străinătate lui Constantin Dăscălescu, ultimul premier comunist al României. „Dăscălescu e talentat ca o cizmă și mai plictisitor ca o zi de muncă pe șantier. De a doua doamnă în stat nu mai pomenesc din bun simț. Un fel de gospodină plecată la piață cu halatul de bucătărie pătat de sos, dar cu pantofi cu toc în picioare”, a comentat cineastul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnologie de vârf

În colecția de casete, Chiriac a descoperit cabaret german, franțuzesc, videoclipuri gen MTV, englezești și americane, concursuri de dansuri sportive din Germania.

„Ca dotare tehnică, videoteca lui Ceaușescu era de top, high end pentru acea perioadă, fie și după standarde occidentale:

-Video Sony BetaMax, modelul mare, greu SL-5000 cu televizorul adiacent Sony KV-16-4E;

-Video Umatic (nu cunosc modelul), dar pot bănui că avea early models cu carcasa de lemn;

-playere VHS.

La capitolul televizoare, radiouri si magnetofoane, era fan marca Grundig. Tot în colecția Ceaușescu există și un videomagnetofon Akai, incredibil de rar, cu benzile aferente, aflat în patrimoniul Studiourilor Buftea”, relatează cineastul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Filmările private ale familiei Ceaușescu era realizate de către Pantelie Tutuleasa, însă acesta era ajutat și de Stejărel Grânea, profesor la Facultatea de Cercetări Navale din Constanta, care se ocupa și de videoteca personală a Ceaușeștilor.

„Se pare că era în relații foarte bune cu Nicușor Ceaușescu, fiind familiar în dialogurile cu acesta. Tot Stejărel Grânea realiza și “montajele electronice” pentru Ceausesti. Anii ‘80 au lovit și Cabinetele. Din lipsă de casete BetaMax Stejărel era nevoit sa șteargă și sa înregistreze peste, filme noi. Ca notă anecdotică, una din casete debutează cu o domnișoara blondă care executa languros un deepthroat unui domn dotat, ca apoi brusc, peste imagine să apară Congresul al XII-le-a cu primul cârmaci salutând multimea din sală și intonând Internaționala”, scrie Eugen Ștefan Chiriac.

ADVERTISEMENT

„Partea proastă pentru mine este că, din lipsă de casete, orice minut de bandă era folosit la maxim. Dacă de exemplu după un film mai rămâneau 30 de minute, Stejărel Grânea mai înregistra în continuare chestii din actualitatea Epocii de Aur. Nu întotdeauna asta era etichetat pe caseta. Acolo-s șeptarii. Prin urmare trebuie vizionare cap coadă, că nu nu se știe nicioadata”, conchide cineastul.