Una caldă, alta rece la Dinamo: se plătesc salariile, dar sunt probleme mari de lot pentru meciul cu Academica

Dinamo este lovită de ghinioane din toate părțile înainte de meciul cu Academica Clinceni și are o listă lungă de indisponibili. Există însă și o parte bună: jucătorii și angajații clubului vor primi un salariu restant din cele patru, după ce fanii-acționari au strâns 205.000 de euro.

Astfel, înainte de meciul cu Academica Clinceni, Jerry Gane a pierdut nu mai puțin de patru jucători, dintre care doi accidentați și doi suspendați. Aleix Garcia și căpitanul Ante Puljic vor absenta din cauza unor accidentări survenite la meciul cu CFR Cluj, în timp ce Florin Bejan și Alexandru Răuță sunt suspendați.

Meciul din deplasarea cu Academica Clinceni se va juca duminică, 20 decembrie, de la ora 21:00, și se va disputa pe stadionul din Călărași, deoarece arena din Cliceni nu are instalație de nocturnă, însă se lucrează intens și la acest aspect.

Dinamo va avea nu mai puțin de patru absenți la meciul cu Academica Clinceni

Aleix Garcia și Ante Puljic s-au accidentat și vor lipsi la ultimul meci din acest an al dinamoviștilor, în deplasarea de la Călărași cu Academica Clinceni. Ambii au fost schimbați după prima repriză a partidei din Ștefan cel Mare împotriva campioanei României, CFR Cluj.

Mijlocașul spaniol a suferit o entorsă la gleznă și nu mai are șanse să fie recuperat până la ora partidei, în timp ce Ante Puljic are o contuzie la genunchi. Totuși, căpitanul „câinilor” are 50% șanse să fie recuperat pentru partida cu ilfovenii.

De cealaltă parte, Academica Clinceni a ajuns la șapte meciuri consecutive fără înfrângere, după 0-0 în deplasare cu Poli Iași. În plus, ilfovenii nu au probleme mari de lot înainte de partida cu Dinamo.

Jucătorii lui Dinamo vor încasa primii bani după patru luni de amăgiri ale lui Pablo Cortacero

Programul DDB al suporterilor dinamoviști, lansat de Peluza Cătălin Hîldan și alți apropiati din familia lui Dinamo, ține echipa unită și împiedică prăbușirea clubului prin intrarea în insolvență. Jucătorii vor primi un salariu restant, iar clubul supraviețuiește cel puțin până la finalul acestui an. Investiția, echivalentul a 205.000 euro, va fi garantată cu banii din următoarea tranșă de drepturi TV.

În schimb, Dario Bonetti a părăsit România după meciul cu CFR Cluj, așa cum FANATIK a aflat în exclusivitate. Italianul a fost surprins la o zi după meci în aeroportul Otopeni la terminalul “Plecări”, semn că nu va asista și la meciul împotriva Academicii Clinceni, ultimul al anului.

Totuși, Jerry Gane a mai primit o veste bună, după ce Janusz Gol a revenit la antrenamente cu echipa. Atacantul se antrena separat, fiind accidentat și are șanse mari să joace cu Clinceni. Dinamo se află pe locul zece, cu 15 puncte, înainte de meciul cu ilfovenii, care sunt pe poziția a cincea, cu 24 de puncte, înainte de meciul direct din Casa Pariurilor Liga 1. Cu o victorie, „câinii” ar putea cu puțin noroc să termine anul chiar pe locul șapte.

