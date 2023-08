La doi ani de la nunta cu Alina Vidican, milionarul Claude Senhoreti a făcut anunțul: “Se simt ca și 20”

Alina Vidican s-a căsătorit cu Claude Senhoreti în urmă cu doi ani, iar milionarul a făcut anunțul. Fosta lui Cristi Borcea este răsfățată de soțul ei cu orice ocazie.

Anunțul făcut de milionarul Claude Senhoreti, la doi ani de la nunta cu Alina Vidican

După divorțul de Cristi Borcea, , cu care s-a căsătorit pe 27 august 2021 în statul Florida, SUA. Lucrurile par să meargă bine între cei doi, după cum se vede în imaginile de pe rețelele de socializare.

Cei doi au aniversat recent doi ani de căsnicie, iar milionarul i-a transmis un mesaj emoționant partenerei sale de viață. Amândoi își amintesc cu mare emoție de ziua în care și-au unit destinele, iar iubirea dintre ei e la fel de puternică.

Claude Senhoreti a surprins-o pe fosta soție a lui Cristi Borcea cu o escapadă romantică. Cei doi s-au cazat într-un hotel de lux din Palm Beach, unde au sărbătorit aniversarea căsătoriei.

Milionarul a postat o imagine alături de soția lui, căreia i-a transmis un mesaj emoționant. “Aniversare fericită, iubirea mea! Doi ani se simt ca și 20”, a scris milionarul pe rețelele de socializare.

Ce a primit Alina Vidican de ziua ei de la soțul milionar

, la fel cum s-a întâmplat și atunci când a fost ziua de ei naștere. Claude Senhoreti i-a oferit acesteia un bolid de lux în valoare de sute de mii de euro.

Milionarul a postat imagini cu soția sa în mediul online, iar aceasta s-a bucurat de darul primit, la care nici nu s-ar fi așteptat. Blondina a fost foarte recunoscătoare pentru bolid.

“Draga mea, azi este ziua ta. Sper să te bucuri de noul tău LAMBORGHINNI STO SE30. Fata mea iubitoare de mașini. Nu ești doar jumătatea mea, ci ești totul meu, te iubesc! (…)”, a scris milionarul la momentul respectiv, potrivit .

Acum ceva timp, milionarul a declarat că este mândru să aibă o soție ca Alina Vidican, pe care o iubește foarte mult. Cei doi au parte și de obstacole, dar sunt mereu unul alături de celălalt.

“Mă consider un bărbat binecuvântat. Dumnezeu este atât de bun cu mine şi mi-a dat mai mult decât am cerut vreodată. Am o familie frumoasă, cu copii grozavi și o soţie uimitoare care, dacă crezi că este frumoasă la exterior, este de trei ori mai frumoasă la interior”, a spus acesta, conform Libertatea.