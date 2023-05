La împlinirea a 73 de ani, Anghel Iordănescu și-a amintit cel mai frumos moment al carierei. Mesajul pentru selecționerul Edi Iordănescu

Anghel Iordănescu a împlinit joi vârsta de 73 de ani, prilej cu care actualului selecționer, Edi Iordănescu. „Tata Puiu” a dat o petrecere mare acasă și a avut nu mai puțin de 18 invitați.

Anghel Iordănescu a avut casa plină de ziua lui de naștere: „Am 18 oameni în casă acum. Doar familie. Sunt om bogat. La copii și nepoți. Am 6 nepoți și urmează al șaptelea”.

despre cea mai de preț amintire din cariera de jucător: „Cel mai frumos moment a fost când am debutat la Steaua. Cred că aveam vreo 18 ani și să joci cu Constantin, cu Ienei, cu Dumitru Popescu, Dumitru Nicolae, Sorin Avram, cu Voinea, să-l ai antrenor pe Pisti Kovaci…”, a declarat legenda Stelei, la .

Anghel Iordănescu și-a adus apoi aminte cum a fost pus la colț de marele Ștefan Kovaci: „Eu eram venit cu pluta. Am jucat un meci cu Poli Iași pe stadionul Republicii. Am intrat și ne-au bătut la București, deci insucces.

Apoi am jucat următorul meci la Ploiești, am fost titular și, scuzați-mi expresia, am fost caz de targă. Cel mai adunat de pe jos de pe teren. După ce mi-a spus domnul Kovacs ce mi-a spus, mi-am dat seama că mai bine nu intram”.

Dorința lui Anghel Iordănescu la împlinirea vârstei de 73 de ani: „Vreau să mai apuc și eu un Campionat European”

Anghel Iordănescu a ciocnit un pahar de vin și a mărturisit ce i-a spus selecționerului: „M-a certat puțin că nu sunt realist. Eu i-am spus că singurul lucru pe care suporterii și-l doresc e să ne mai calificăm la o competiție majoră”.

Dacă Edi Iordănescu e convins că România se va califica, „Generalul” își păstrează rezervele: „El chiar e convins că va merge la EURO. Eu, care sunt o fire optimistă, vin și întreb iar: Oamenii tăi pe care te bazezi unde joacă? Competiția internă ce a oferit pe plan european? Mă refer la FCSB, CFR, Universitatea Craiova”.

Puiu Iordănescu și-a pus și o dorință de ziua lui: „Eu nu îi tai din încredere, dar am început să fiu eu mai analitic decât el. Pentru mine ar fi cea mai mare satisfacție să mai apuc și eu un Campionat European”.

Mesaj emoționant pentru Emeric Ienei: „Îi datorăm totul”

Anghel Iordănescu și-a adus aminte că duminică, pe 7 mai, Steaua celebrează 37 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni în finala de la Sevilla: „E cea mai mare performanță. Datorăm totul domnului Ienei și lui Ion Alecsandrescu.

A fost tot o generație de aur, pentru că nu știu dacă vom mai apuca o finală. Au mai jucat o finală în 1989. Cred că s-au schimbat vreo 6-7 jucători din 1986”.