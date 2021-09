La o cafea cu Adi Popa, ultimul transfer al CSA Steaua: „Visez la un derby cu Dinamo, pe Ghencea, în Liga 1”. Exclusiv

după șase ani. FANATIK a realizat un interviu-eveniment cu ultimul transfer al celor de la CSA Steaua, care a debutat în weekend pentru „militari” în meciul de la Brașov.

„Motoreta” a vorbit despre promovarea în Liga 1, despre cele mai importante momente petrecute în Ghencea, dar și despre ce a lăsat în urmă la FCSB și relația de prietenie pe care o are cu Florin Tănase și ceilalți cu care a scris istorie la echipa lui Gigi Becali.

Interviu premium FANATIK cu Adi Popa, înainte de debutul pe noul stadion din Ghencea: „M-am întors acasă”

Adi, bine ai revenit în Ghencea…

– M-am întors acasă. Sunt locurile unde am copilărit. Am trăit foarte mari satisfacții atât ca jucător cât și ca suporter. E o plăcere și un lucru pozitiv pentru mine pentru că altfel nu aș fi făcut acest pas. Mă antrenez cu ei de la 1 iulie.

De ce te-ai întors la Steaua? Ai avut și alte oferte…

– Da, am avut mai multe discuții cu echipe din zona Golfului, dar nu au fost niște oferte de care să fiu mulțumit. De când a fost acea problemă cu FCSB-ul . Am preferat să rămân aproape de casă ca să pot să mă ocup și de business-ul meu pentru că trebuie să mă gândesc și la ce o să fac după ce termin cu fotbalul. Trebuie să te gândești și ce faci după.

Sper să promovăm în primul rând și de ce nu să îmi prelungesc contractul dacă pot să mai ajut echipa. Dacă simt că nu mai pot o să fiu primul care ridică mâna. Vreau să mă retrag de la Steaua, să promovăm și să mai joc un derby cu Dinamo pe Ghencea! Apoi de ce nu, poate voi rămâne în cadrul clubului. Mai am de gând să joc cel puțin doi ani și nu mă gândesc la retragere încă.

Adi Popa: „Aștept cu nerăbdare meciul de sâmbătă”

Vei debuta din nou pe stadionul Ghencea…

– Am făcut câteva antrenamente pe stadionul mare și este întradevăr poate cel mai frumos stadion din România. Aștept cu nerăbdare meciul de sâmbătă cu Dunărea Călărași și sper să vină cât mai mulți suporteri. Avem nevoie de susținerea lor, iar noi le vom răspunde cu o victorie. Suporterii m-au primit foarte bine la Brașov. M-au încurajat, mi-au scandat numele și asta îmi dă foarte multă încredere și o responsabilitate față de ei. Abia aștept să le dedic primul gol lor și familiei.

Cum ți se pare atmosfera la meciuri? De ce nu sunt mai mulți fani?

– Galeria îmi aduce aminte de vremurile din 2012-2013 pe care le-am trăit pe Ghencea și erau ambele peluze prezente și creau o atmosferă fantastică. Peluza Sud Steaua ne-a susținut incredibil la fiecare meci, Știu că e o problemă cu Jandarmeria care închide casele de bilete cu două ore înainte de meci și sunt suporteri care nu își pot cumpăra bilete.

E foarte dificil, mai ales când jucăm la 11 dimineață să te trezești la opt dimineața și să vii să stai pe la stadion ore întregi. Sperăm să se rezolve aceste probleme. Plus că au mai fost meciuri puse luni, marți, miercuri sau joi la ora cinci după-amiază când multă lume e la serviciul. Eu am vaccin, dar e o problemă foarte mare cu COVID-ul, cu testele, însă galeria a fost mereu prezentă în ciuda tuturor opreliștelor și a restricțiilor. Sperăm să vină cât mai multă lume.

„Cu câteva transferuri am face față fără probleme în Liga 1!”

E Steaua în acest moment mai mult decât o echipă de liga a doua?

– Cu siguranță! A fost un drum foarte anevois din liga a patra, cu multe opreliști, dar sunt jucători cu multă experiență care au zeci de meciuri la Liga 1. și de aceea am și semnat. La Brașov am arătat un joc consistent 80 de minute, iar cu alte câteva transferuri putem face față cu siguranță în prima ligă și să nu fim la retrogradare. Ăsta e obiectivul tuturor. Mentalitatea noastră e să câștigăm fiecare meci.

– Eu nu condamn pe nimeni. Au fost multe reacții, dar și ei sunt tot steliști, doar că au o altă perspectivă de a vedea lucrurile. S-a discutat mult despre acest transfer. Eu sunt fotbalist profesionist. Dorința mea e ca în curând să se termine toate procesele și deja majoritatea sunt decise și nu pot eu să îmi dau cu părerea după ce au făcut zece judecători.

Te simți prins la mijloc în acest conflict?

– Este greu, dar noi ca jucători nu avem ce face. Ține de natura fiecărui om să reacționeze în felul lui, eu prefer să nu fac asta. Lucrurile tot timpul vor fi interpretate și orice aș spune ar deranja pe cineva. Eu îi consider pe toți steliști. E dreptul fiecăruia să decidă.

„Am avut mai mulți suporteri în deplasare decât echipe din Liga 1 pe teren propriu”

Un mesaj pentru suporterii Stelei?

– Prefer să transmit mesajele pe teren și prin atitudinea mea. Eu le garantez că Steaua va intra la fiecare meci la victorie și o să încercăm să le răspundem cu aceeași monedă. Ei să vină la stadion să ne susțină atât în deplasare cât și acasă. Vrem îi răsplătim pentru eforturile lor și asta le spun și colegilor mei. Doar prin rezultatele echipei vor veni din ce în ce mai mulți steliști pe stadion. Cu echipele de tradiție cu siguranță vor fi foarte mulți fani la stadion.

Eu cred că avem cei mai mulți suporteri din liga a doua pe stadion, iar în deplasare am avut la meciuri mai mulți suporteri decât echipe care jucau în Liga 1 la ora 18:00 acasă. Și felul în care au venit. Cu coregrafii, cu mesaje. Decât la derby-uri vezi așa ceva în Liga 1! Asta spune foarte multe despre cât de fanatici sunt suporterii noștri și cât de pătimași. Dacă am intra în Liga 1 sunt sigur că ar fi mult mai mulți suporteri.

Adi Popa, membru cotizant la CSA Steaua! Plătește aproape 2000 de lei anual

Se vorbește mult despre DDB, dar și Steaua are un proiect de susținere financiară a clubului….

– Așa este. Sunt peste 1000 de fani înscriși. Eu sunt membru cotizat încă de . Am card de General. Plătesc 1947 de lei pe an către clubul Steaua

Prima amintire pe stadionul Ghencea: „Aveam 8 ani”

Cele mai frumoase amintiri din Ghencea?

– Cred că prima oară am fost cu tata la un meci cu FC Național prin 1997-1998. Aveam opt ani cred. Eu am copilărit pe Turda în cartierul 1 mai și dacă meciurile se terminau după ora 23:00 ne întorceam pe jos. Tramvaiul 41 nu mai circula. Mergeam la Tribuna 2, nici vorbă de peluză. Atunci fenomenul ultras era foarte puternic și în peluză meciurile se mai terminau și cu bătăi.

Am mers multă vreme acolo și după ce am mai crescut am început să merg în peluză pentru că aveam foarte mulți prieteni din cartier care mergeau acolo și seara ne întorceam pe jos. Am avut amintiri frumoase în peluză, chiar și în deplasări. Am mers mult timp la Peluza Sud până când a fost acel episod când au intrat bodyguarzii lui Gigi Becali în peluză.

Și-a luat bătaie în galerie de la bodyguarzii lui Gigi Becali: „Am fugit cât am putut de tare”

Cum ai scăpat?

– Cred că era un meci în Cupa României cu Alba Iulia, cred că s-a terminat 2-0 sau 2-1, nici nu mai știu că nu am prins finalul pe stadion. Au venit vreo 200 de băieți în albastru de la BGS și ne-au evacuat din peluză. Apoi au început să dea în stânga și în dreapta cu pumnii, am luat și eu câteva. Am fugit cât am putut de tare. Apoi nu am putut să mai merg la Sud și am mers la Peluza Nord.

Apoi ai ajuns să lucrezi cu Gigi Becali?

– Asta e ironia sorții. Nu am vorbit niciodată despre incidentul ăsta. Îți asumi când mergi în galerie că se pot întâmpla și asemenea lucruri.

Adi Popa, dezamăgit de declarațiile lui Gigi Becali și Meme după meciul cu Clinceni: „Asta spune multe despre oameni”

Te-au durut acele declarații după FCSB – Clinceni?

– Nu știu dacă m-au durut dar . Nu poți să te superi sau să blamezi un jucător că și-a făcut bine treaba pe teren. Mai ales că noi, cei care am jucat la FCSB am făcut-o foarte bine și acolo. Nimeni nu îmi poate pune la îndoială integritatea.

Iar cei care mă cunosc și au lucrat cu mine știu asta și nu pot spune că am lăsat-o mai moale sau că am tras mai tare cu altcineva. Eu la fiecare meci dau 100% din cât pot oferi în ziua respectivă. E dezamăgitor că după atăția ani și atâtea clipe frumoase să vină cineva și să te blameze și să te jignească public. Dar asta .

Cea mai frumoasă amintire din peluză?

– Chiar am o poză de la un meci cu Dinamo de la Peluza Nord când a dat gol Claudiu Răducanu, un șut cu stângul bară gol și a câștigat Steaua cu 1-0. Au fost multe amintiri frumoase și ca suporter și ca jucător pe care nu le voi uita niciodată. Ghencea e un loc special pentru mine. Atmosfera pe vremea aceea era incredibilă și erau foarte mulți suporteri la fiecare meci. Se auzea vuietul galeriei până în Bragadiru.

Are CSA Steaua condiții la nivel de la Liga 1?

– Sigur. Nu știu câte echipe din Liga a doua se pot lăuda cu condițiile de pregătire pe care le avem noi. FCSB-ul are o bază extraordinară la Berceni. Au absolut tot cele trebuie acolo, un staff foarte numeros și competent. Condițiile sunt cam aceleași pe care le-am avut când ne-am mutat din Ghencea în 2015.

O să avem un echipament Adidas foarte frumos. Încă nu a ajuns dar vă spun în premieră. Va fi ceva special. Nu știu dacă va fi gata până la meciul cu Călărași. Probele le-am făcut.

Adi Popa: „Idolul meu a fost Florentin Dumitru”

Pe cine ai avut ca idoli?

– Eu nu i-am prins jucând pe Iovan sau Bumbescu. Aveam trei-patru ani. Când am început să înțeleg fotbalul și să joc era în primul rând Lăcătuș, dar și Florentin Dumitru, Ilie Dumitrescu. În mintea mea mă asemănam cu Florentin Dumitru deoarece evolua și pe aceeași poziție și talie, profil de joc. Se apropia de mine.

Îl iei pe Rusescu la Steaua?

– Sincer eu i-aș lua pe toți pentru că am creat un grup foarte puternic. Am trăit momente unice și am făcut performanțe incredibile. Se va interpreta dacă voi da nume. Nu am vorbit cu el despre asta.

„Obiectivul nostru este clar: locurile unu-patru și asta e și o clauză din contractul meu!”

Ce obiectiv ai în acest sezon?

– Sper să fiu sănătos în primul rând. Fizic încă mai am de recuperat pentru că am patru-cinci luni de când nu am jucat. Vreau și sper să joc meci de meci și să ajut echipa. Obiectivul nostru este clar: locurile unu-patru și asta e și o clauză din contractul meu. Categoric, știu ce am semnat și unde am venit. Am încredere că dacă vom termina pe locul unu sau doi se va ține cont și la anul vom juca în Liga 1.

Noi asta ne impunem ca jucători. Intrăm la fiecare meci la victorie și nu se poate că Steaua nu are obiectiv în acest sezon chiar dacă nu putem promova. Noi vom face totul pe teren ca să promovăm. Juridic ține doar de conducerea clubului.

Cum ți se pare nivelul la Liga 2?

– Foarte multe stadioane bune la Liga a doua. La Cluj, la Ploiești. Hermannastadt își fac stadion. Sunt meciuri foarte interesante, echipe foarte bune, de tradiție în fotbalul românesc. Majoritatea au adus jucători cu experiență. Mă uitam la Hermannstadt și cred că tot lotul a jucat la Liga 1 anul trecut. Cred că va fi o luptă la fel ca anul trecut, să fie patru-cinci echipe care se bat pentru promovare.

Adi Popa visează la un derby pe Ghencea în Liga 1 cu Dinamo: „E doar o chestiune de timp”

Visezi din nou la un derby cu Dinamo în Ghencea?

– Eu am încredere că se va întâmpla și asta. E doar o chestiune de timp. Dacă va fi la anul sau peste doi ani. Ar fi un lucru extraordinar și sunt sigur că stadionul ar fi arhiplin ca pe vremuri.

Cum ți se pare Oprița ca antrenor?

– Rezultatele cred că vorbesc de la sine. A pierdut un singur meci de când a venit la Steaua și a construit echipa asta. Am avut o discuție foarte lungă și deschisă înainte să semnez. Are așteptări de la mine și depinde doar de mine să mă țin de ce i-am promis.

Mai există spiritul Stelei în Ghencea?

– Da, simt acest lucru la echipă și este insuflat permanent și dinspre tribune. Galeria pune o pasiune incredibilă și crează o emulație foarte bună în jurul echipei. Avem un mix de jucători tineri și cu experiență. Cei tineri trebuie să fure de la noi. Trebuie să se adapteze. Rămân cu câțiva după antrenament și lucrăm cu ei.

Adi Popa, prieten la cataramă cu Florin Tănase: „Vorbim aproape zilnic”

Cu cine mai ții legătura de la FCSB?

– Cu foarte mulți! Mai ales cu cei din staff. Staff-ul medical, cei de la bucătărie, magazioner. Chiar m-am văzut cu toată lumea. Și cu Pintilii, cu toți. Ce s-a întâmplat între mine și cei din conducere este una, iar ce a fost între mine și jucători și oamenii cu care am lucrat este alta. Fac diferență între aceste lucruri. Majoritatea de acolo sunt niște persoane de nota zece și e normal să ții legătura. Nu putem șterge cu buretele ceea ce am realizat împreună. Lucrurile astea te aduc împreună.

Ce ți-a zis prietenul tău, Florin Tănase, când ai semnat cu CSA Steaua?

– Vorbim aproape zilnic. Una este una și alta este alta. Fiecare își vedea de familia și de drumul lui în viață. Fotbalul este fotbal, iar în afara terenului ne delimităm de asta și păstrăm relațiile. Ca să nu avem discuții contradictorii preferăm să nu discutăm de conflictul ăsta. Am o relație foarte bună și cu Keșeru. La fel și cu Cordea. Doar am fost colegi la Clinceni. Cu majoritatea vorbesc destul de des și ne înțelegem bine.

. E mai bine pentru el și familia lui. A petrecut la FCSB un timp destul de lung și cred că ar fi okay să meargă afară. Nu se compară ce poți câștiga afară cu ce primești în țară! Și la 35 de ani nu o să îi plătească facturile gloria. Trebuie să își întrețină familia. Discutăm lucruri de-ale noastre dar de fotbal nu intrăm foarte mult în detalii. Nu știu exact . Nu am vorbit despre asta.

Popa consideră că fotbalul și sportul are nevoie de susținerea statului: „Să luăm exemplul Ungariei”

Visezi la un trofeu cu Steaua?

– De ce nu. Îmi pare rău că am ieșit din Cupă, dar e foarte dificil când aflii în ziua meciului că trebuie să aducă trei juniori de acasă pentru meciul cu Progresul Spartac. Vom aborda cu totul altfel Cupa României anul viitor și sperăm să ajungem cât mai departe. Ar fi frumos un meci pe Ghencea împotriva FCSB-ului, dar nu aveam de unde să știm dacă am fi picat cu ei.

Adi Popa e plătit din bani publici?

– Eu sunt pentru bani public în sport! Nu doar în fotbal. Ați văzut ce se întâmplă la privați și ajung echipe de tradiție prin Liga a patra. Dacă statul nu ajută prin taxele noastre să creem sport. În handbal nu sunt bani publici? Și o avem pe Cristina Neagu care pentru mine e un fel de Messi. Dacă nu creem așa nu avem cum. Hai să luăm exemplul Ungariei care investește masiv în sport. Partizan și Steaua Roșie primesc milioane de euro de la buget și joacă în Europa an de an.

Consider că e nevoie de implicarea statului dar banii să fie cheltuiți strict în probleme sportive și să nu apară „românisme” ca să zic așa. E dureros să avem doar o echipă prin Europa și să ne bată în primele tururi echipe cu care acum câțiva ani se punea problema doar de scor. De ce să nu se poată și la noi dacă la alte echipe e posibil?

Dacă mi-ar fi spus cineva după meciul cu Craiova că se va întâmpla la Clinceni așa ceva aș fi zis că nu există nicio șansă! Cei responsabili trebuie să ofere niște răspunsuri. Știu doar că mai au să îmi plătească niște restanțe, că a trecut termenul de 30 de zile. Am câștigat procesul și cred că următorul pas e depunctarea.

33 de ani are Adi Popa

are Adi Popa 2 ani e perioada contractului cu CSA Steaua

e perioada contractului cu CSA Steaua 6 trofee a câștigat „Motoreta” cu FCSB

a câștigat „Motoreta” cu FCSB 500.000 de euro e cota jucătorului