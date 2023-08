La zece ani de la despărțirea de Iulia Albu, Mihai rupe tăcerea: “Face lucruri aiurea”

Neînţelegerile dintre Mihai şi Iulia Albu nu s-au sfârşit odată cu divorţul. Chiar dacă cei doi s-au separat pe cale amiabilă, la notar, au continuat să-şi plătească poliţe unul altuia în public.

Regretul lui Mihai Albu, după despărţirea de Iulia. Creatorul a recunoscut că a făcut o greşeală acum 10 ani

Cei doi foşti soţi au apărut în presă cu numeroase scandaluri. Deşi, teoretic, nu mai aveau nimic de împărţit, practic, toate discuţiile lor conflictuale porneau de la programul de vizitei al fiicei pe care o au împreună.

Chiar dacă au custodie comună, designerul s-a plâns în repetate rânduri că nu reuşeşte să petreacă atât timp cât şi-ar dori cu micuţa Mikaela. Iar programul stabilit de instanţă nu este nici pe departe respectat. Aşa că este nevoit să îşi vadă fiica, doar atunci când fosta soţie doreşte.

Regretul lui Mihai Albu după despărţirea de Iulia: “Îmi pare rău că am fost de acord cu păstrarea numelui meu”

Cel mai mare regret al lui Mihai Albu, rămâne însă unul singur. Mai exact, şi după divorţ. Iulia a cerut, el s-a conformat, dar acum regretă amarnic.

“Îmi pare rău că i-am lăsat numele, că am fost de acord cu păstrarea numelui meu. A fost o negociere pe nume, am fost de acord fiecare cu ce am avut de cerut. S-a mers la notar, noi am divorţat amiabil. Nu cred că dacă nu îi dădeam numele, ar fi zis ceva. Mi l-a cerut şi am fost de acord”, a declarat Mihai Albu în emisiunea

“Are tot felul de articole rele, se ceartă, eu sunt pomenit acolo, pentru că a păstrat numele”

Iar regretul este cu atât mai mare cu cât creatorul de pantofi îşi vede adesea numele implicat în tot felul de certuri, fără voia lui. “Acum, indiferent ce face, după mine face lucruri aiurea. Are tot felul de articole rele, se ceartă, eu sunt pomenit acolo, pentru că a păstrat numele”, a mai spus creatorul de pantofi conform aceleiaşi surse.

Mihai Albu nu-şi doreşte acum decât , chiar dacă împart acelaşi nume. Vrea doar să petreacă timp cu fiica sa, fără a mai fi nevoie să apeleze la autorităţi.

“Am încercat cu autoritatea tutelară, cu poliţia. Nu s-a luat nicio măsură de niciun fel”

“Pot să vă spun doar că eu am lăsat garda jos şi nu mă mai zbat aşa cum o făceam. Am realizat că nu rezolv nimic. Am încercat cu autoritatea tutelară, cu poliţia, dacă nu s-a luat nicio măsură de niciun fel, m-am resemnat. Mă mulţumesc cu acele zile când se doreşte a avea program.

Până nu demult rămânea şi peste noapte la mine, dar în ultima vreme are meditaţii, are tot felul de activităţi şi se face în aşa fel încât să avem doar o zi la dispoziţie. Iar dacă mai e cazul, şi a doua zi, dar cu dormit acasă”, a declarat recent Mihai Albu într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.