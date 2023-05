Ladislau Boloni, reverență de 7 mai în fața lui Valentin Ceaușescu: „Managerul sportiv din umbră al Stelei”. Care este cel mai important tricou din colecție, peste al lui Cristiano Ronaldo. Exclusiv

Ladislau Boloni este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Stelei, iar despre cea mai performanță din istoria fotbalului românesc.

Ladislau Boloni, la 37 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Dezvăluiri despre Emeric Ienei, Florin Halagian, Ion Alecsandrescu, Cristian Gațu și Valentin Ceașescu

Ladislau Boloni a oferit un amplu desprea finala magică de la Sevilla dintre Steaua și Barcelona. Antrenorul român a avut de transmis un mesaj manifest către noua generație, care nu a trăit pe viu una dintre cele mai frumoase nopți din istoria României.

ADVERTISEMENT

Domnule Boloni, de 7 mai nu veți putea fi prezent la sărbătoare în România. Aveți chiar un meci important…

– Din păcate, da. Se organizează ceva? Foarte frumos că se vor întâlni colegii. Le mulțumesc și eu atunci celor care au organizat această întâlnire chiar dacă nu pot să particip. Le mulțumesc și eu în numele băieților. E frumos și din partea clubului că ne cheamă.

ADVERTISEMENT

Aveți un mesaj pentru foștii colegi?

– Băieților vreau să le transmit, domnului Valentin Ceașescu, domnului Ienei. Ei au fost acolo în centrul focului, dar și celor din conducerea echipei. Oameni deosebit de valoroși. Mă gândesc la campionul nostru, Cristian Gațu. Era handbalist, dar ce om, ce conducător și manager a putut să fie. Cred că numai Valentin îl depășea.

Ladislau Boloni, dezvăluiri despre rolul extrem de important al lui Valentin Ceaușescu: „Un adevărat manager din umbră!”

Cum ați aprecia implicarea lui Valentin Ceaușescu la Steaua?

– Valentin a fost într-adevăr un om senzațional. Și este în continuare. A fost important că prin prezența lui lucrurile să se desfășoare într-un fel care era nou pentru managementul sportiv. Era un adevărat manager din umbră! Știa cum și cu cine trebuie vorbit. Este un om nemaipomenit.

ADVERTISEMENT

Cine are principalul merit pentru crearea marii echipe a Stelei? Valentin Ceaușescu, Ion Alecsandrescu? Halagian sau Ienei?

– E greu de spus. Nu știu exact cum au ajuns toți jucătorii la Steaua. Pițurcă și așa mai departe. Ca președinte, nea Ion a jucat un rol important. Cunoștea foarte bine fotbalul și cluburile, a jucat mult timp și a fost secretarul federației. Știa loturile naționale de la juniori până la seniori. Era un om foarte important și nu știu dacă și-a ridicat vreodată tonul. Era un domn. Din acest punct de vedere semăna foarte mult cu nea Imi.

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei era un pedagog foarte bun, altfel decât majoritatea și nu știu dacă am fi reușit să obținem această performanță cu un alt antrenor. Halagian era mai activ, mai gălăgios, avea un alt temperament. Lucrurile au fost în așa fel încât piesele care au sosit atunci la Steaua s-au completat de minune. Parcă cineva juca șah, un mare campion care știa ce trebuie făcut. Nu s-a găsit un jucător care să nu își găsească locul în angrenajul echipei. Sau dacă s-a întâmplat asta, a fost eliminat. Au fost și plecări de la Steaua în acea perioadă. Valoarea echipei s-a manifestat prin această conexiune extraordinară dintre noi.

ADVERTISEMENT

„A dat o posibilitate de evadare pentru toți oamenii din România, într-un moment deosebit al istoriei noastre”

Care credeți că a fost marele câștig după finala de la Sevilla? De ce este acest trofeu atât de important?

– Am să vorbesc acum într-un mod egoist. Am realizat ceva care a depășit limitele acestei grupări pe care am constituit-o noi la Steaua. Am obținut ceva care a dat o posibilitate de evadare pentru toți oamenii din România. Am realizat ceva într-un moment deosebit al istoriei noastre din punct de vedere social și politic, ceva de care toată lumea avea nevoie.

Le-am dat curaj să își strige bucuria pe străzi și să își exprime acea satisfacție imensă. Să vezi mii de oameni cum urlă pe străzi în acele timpuri e cu adevărat special. Aceasta a fost marea realizare, pentru că a ajuns la oameni această performanță și a depășit limitele sportului. Am ajuns niște ambasadori cu această realizare. Nu știu dacă generația nouă din România oare reușește să pună această performanță la locul ei, acolo unde cred eu că merită.

Ladislau Boloni, mesaj pentru cei mai tineri care nu au trăit cea mai frumoasă noapte din istoria fotbalului românesc

Aveți un mesaj pentru cei mai tineri care poate nu conștientizează cât de importantă a fost câștigarea Cupei Campionilor Europeni?

– Sunt curios dacă înțeleg cu adevărat valoarea. Aici vine puțin tristețea și melancolia, cumva firească, pentru că acum sunt alte probleme în viață și oamenii au alte preocupări. Totuși mesajul nostru ar fi: „Oameni buni, am realizat noi asta! Ne-am bucurat împreună și acum ar cam fi rândul vostru să țineți flacăra aprinsă în continuare! Și asta nu doar pentru această realizare în fotbal, ci pentru România. Nu știu dacă se va mai repeta”.

S-au realizat și alte lucruri extraordinare în sport, care sunt și ei de o avergură extraordinară. Acum nu de mult, m-am uitat pe realizările lui Ivan Patzaichin, sau realizările echipei de handbal a Stelei și a naționalei României, dublă campioană mondială. Ca să ajung la Nadia Comăneci. Niște realizări pe care cred că această generație ar trebui să țină mai departe flacăra fie a acestor mari performanțe și să nu le uite niciodată. Așa sunt eu. Sper că greșesc și voi fi contrazis. Sunt niște realizări care au devenit tezaurul sportului românesc.

Cea mai de preț amintire din finala cu Barcelona: „Rămâne cel mai important tricou”

Ați păstrat ceva din finala de la Sevilla?

– Eu am făcut schimb de tricou. Acum aflu de la dumneavostră că și Gabi Balint a făcut schimb de tricouri. Eu credeam că sunt singurul care a făcut cu cei de la Barcelona! Eu am schimbat tricoul cu Carasco. Am un mic birou acolo unde locuiesc cu niște lucruri pe care de-a lungul anilor le-am strâns și le-am păstrat.

Tricoul Stelei, echipei naționale și cel de la Barcelona, dar și tricouri de joc ale fotbaliștilor împotriva cărora am jucat la Campionatul European. Eu sunt mulțumit de ceea ce am. Am tricoul lui Tardelli cu care am schimbat la meciul cu Italia. Am tricoul lui Diego Forlan și a altor elevi de-ai mei. Am tricoul lui Varane, Petr Cech. Am și de la Cristiano Ronaldo. Am câteva. Cel al Barcelonei rămâne însă cel mai important.