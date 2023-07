Ladislau Boloni, dorit la o echipă de tradiţie din SuperLiga! Reacţia antrenorului: “Şeful tău înțelege treaba asta?”

a reuşit promovarea în Ligue 1 alături de Metz, deşi la un moment dat părea o misiune imposibilă. Înainte de a ajunge în Ligue 1, Boloni a fost dorit în SuperLiga, la UTA Arad.

Ladislau Boloni, dorit la o echipă de tradiţie din SuperLiga!

Dezvăluirea a fost făcută de , cel care ar fi făcut parte din proiectul UTA Arad alături de omul de afaceri Simion Apreutese. Până la urmă, preluarea clubului nu s-a mai realizat. Boloni şi Dumitrescu au avut un dialog pe această temă la Digisport:

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu: ”M-am bucurat foarte mult pentru rezultatul de la Metz. Chiar dacă vă surprinde, la un moment dat, eu cu prietenul meu Simion Apreutese am cochetat să luăm UTA. Îmi doream foarte mult un proiect pe trei ani cu dumneavoastră ca antrenor. Veneam la dumneavoastră. M-a întrebat pe cine am pe listă și am spus că vreau să mergem în Franța să îl luăm pe Loți”

Ladislau Boloni: ”Aradul merită să fie. Crezi că mai ai timp să faci proiecte așa lungi, pe trei-patru ani?”

ADVERTISEMENT

Boloni: “Asta înțeleg, dar șeful tău înțelege treaba asta?”

Ilie Dumitrescu: ”Eu provin din fotbal, altceva nu am făcut, așa că știu că nu poți construi ceva stabil, sănătos și să faci performanță în șase sau opt luni”.

Ladislau Boloni: ”Asta înțeleg, dar șeful tău înțelege treaba asta?”

Ilie Dumitrescu: ”Păi asta a fost prima condiție. Nu e șef, e un partener. El a înțeles. El stă plecat 300 de zile pe an, eu nu puteam să stau tot timpul la Arad, așa că am stabilit că trebuie să luăm pe cineva care să organizeze totul, de la academie până la prima echipă, și în trei ani să avem rezultate”

ADVERTISEMENT

“Noi talente avem, dar să muncim cu talente nu știm”

Ladislau Boloni: ”Ilie, eu sunt de acord cu treaba asta, dar nici cel care organizează treaba asta nu-i are în buzunar pe oamenii respectivi. Ai nevoie de oameni care cunosc despre academii. Academiile… Nu copiii sunt problemele. Am fost eu rău înțeles, poate că mă exprim eu rău și am fost înțeles greșit. Noi talente avem, dar să muncim cu talente nu știm”

Ilie Dumitrescu: ”Este o problemă cu instruirea lor”

Ladislau Boloni: ”Nu cu instruirea lor, cu instruirea instruitorilor lor”

Ilie Dumitrescu: ”Nu avem personal calificat, corect”

Ladislau Boloni: ”Cine și cum antrenează acești băieți, care trebuie să ajungă la nivel internațional”