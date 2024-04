Ladislau Boloni, reacție neașteptată după ce Metz a scăpat de locurile retrogradabile. A corectat un jurnalist

Trupa tehnicianului român , în etapa a 30-a din Ligue 1, și continuă să spere că va evita întoarcerea după un singur sezon în eșalonul secund din Franța.

Metz a urcat deasupra liniei de retrogradare, dar Ladislau Boloni e circumspect

La conferința de presă de după victoria obținută de Metz, Ladislau Boloni a avut o nouă ieșire neașteptată. Întreba de un jurnalist dacă echipa sa va aborda mai relaxat jocurile următoare după ce a părăsit locurile retrogradabile, antrenorul român l-a corectat imediat.

”Zona roșie?! Aș spune mai degrabă portocaliu închis. Evident, este mai bine să fim în această situație, mai ales că am parcurs un drum lung. Chiar dacă știm că ne așteaptă niște meciuri infernale.

Deocamdată, ne vom concentra pe următoarea partidă, acasă, cu Lille. Ne vom pregăti și vom lucra și în plan mental, pentru a ne putea prezenta în cel mai bun mod posibil la partida de duminică.

Nu am văzut un meci grozav din punct de vedere al calității tehnice, dar nu suntem nici într-o perioadă, nici într-o poziție în care să ne putem permite să fim prea exigenți. Am reușit să câștigăm pentru că, defensiv, am fost destul de bine organizați și ofensiv oportuniști.

Știam că vor exista momente în care vom fi încolțiți în cei douăzeci de metri. Am avut o stare de spirit bună și acesta cred că eu că a fost, mai degrabă, principalul nostru atu”, a declarat Boloni.

Metz, program infernal până la finaul sezonului

În momentul în care un alt jurnalist l-a lăudat pe portarul Alexandre Oukidja, despre care a spus că a fost decisiv pentru Metz, tehnicianul român i-a reamintit faptul că jucătorul său a comis o eroare de neacceptat la întâlnirea cu AS Monaco pentru care a și fost amendat.

”Pentru asta ia salariu. Din fericire, a trecut mai departe după meciul de la Monaco. Eu iert, noi iertăm. Dar nu uităm”, a transmis Boloni, cel căruia .

Echipa lui Ladislau Boloni a urcat până pe locul 15, primul deasupra liniei, cu 29 de puncte, cu 4 etape rămase până la finalul sezonului. Le Havre, învinsă de Metz în meci direct, a coborât pe locul 16, care duce la baraj, cu 28 de puncte în timp ce Lorient (26 de puncte) și Clermont (22 de puncte) ocupă ultimele două poziții care duc direct în Ligue 2.

În etapa următoare, Metz o înfruntă pe teren propriu pe Lille, locul 4. Ulterior, formația lui Boloni va da piept, tot pe teren propriu, cu Rennes, un alt adversar redutabil. În penultima etapă joacă în deplasare cu Strasbourg, pentru ca sezonul să-l încheie acasă cu PSG.