Lamia, fiica marelui actor Radu Beligan, s-a căsătorit în secret. Cine este alesul

Lamia Beligan a decis să se mărite cu iubitul ei, Alexandru Turcu, după o relație de trei ani. Cei doi au făcut cununia civilă și cea religioasă în mare secret.

În luna mai au ajuns în fața ofițerului stării civile. A urmat căsătoria religioasă în luna iulie.

Lamia și Alexandru au decis ca evenimentul să aibă loc într-un cadru de vis departe de București.

Lamia și Alexandru Turcu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de trei ani. Alexandru și-a cerut iubita de soție în urmă cu ceva vreme, dar aceasta a amânat momentul. Actrița a mai fost căsătorită în trecut și și-a dorit mai întâi să se convingă dacă el este bărbatul lângă care își dorește să-și petreacă toată viața.

În luna mai, cei doi au mers în fața ofițerului stării civile. Totul a fost făcut cu cea mai mare discreție.

“Ne-am gândit că, dacă după trei ani de conviețuire, încă ne mai dorim la fel de mult să trăim împreună, atunci… Let’s Do It Nu starea civilă a contat, ci mai ales primirea binecuvântării Lui Dumnezeu în taina cununiei.

S-a întâmplat că el m-a cerut și… eu l-am amânat!

Eu am mai fost căsătorită, am trecut prin experiența asta și nu eram așa dornică să o reeditez, așa că am zis că, dacă o mai fac, trebuie să fiu foarte sigură, să îmi doresc foarte tare lucrul ăsta. “, a spus Lamia Beligan,

Pandemia le-a dat planurile peste cap

În luna iulie a acestui an a urmat căsătoria religioasă, departe de agitația capitalei. Lamia și Alexandru au fost la fel de discreți. Cei doi și-ar fi dorit ca evenimentul să aibă loc mai devreme, dar pandemia le-a stricat planurile.

“S-au întâlnit doi oameni singuratici. El era în lumea lui, cu cărțile. L-am simțit din prima clipă că este un om cu inima curată. Ăsta cred că a fost atuul lui principal, pe lângă intelectul deosebit, sufletul lui pur.

Asta mi s-a părut extraordinar. În lumea asta de oameni ipocriți și duplicitari e foarte rar să găsești un om pur”, a mai spus Lamia.