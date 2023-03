Lance Reddick, actorul din The Wire și John Wick, a murit la 60 de ani. Care ar fi cauza decesului

Lance Reddick, actorul cunoscut pentru rolurile din The Wire și John Wick, s-a stins din viață. Vedeta avea 60 de ani. Reprezentantul său a făcut câteva declarații despre deces.

Actorul din serialul HBO The Wire s-a stins din viață subit vineri, din cauze naturale, după cum a declarat agentul său de publicitate, transmite . Era cunoscut și pentru rolul lui Charon, din

Poliția a fost chemată la casa cunoscutului actor în jurul orei 9:30, ora locală (16:30 GMT). “Lance ne va lipsi foarte mult”, a declarat Mia Hansen, agenta sa, prin intermediul unui comunicat. Aceasta a solicitat, de asemenea, respectarea intimității familiei lui Reddick în aceste momente dificile.

Lance Reddick se afla într-un turneu de presă pentru partea a patra a seriei John Wick. Filmul urmează să fie lansat pe 24 martie. Acesta urmează să apară și în viitorul film spin-off, Ballerina, cu Ana de Armas.

Cine a fost Lance Reddick și în ce filme a apărut

Actorul originar din Baltimore a apărut în mai multe filme și spectacole de-a lungul carierei sale de 25 de ani. În afară de rolul din John Wick, este cunoscut și pentru cel al locotenentului de poliție din Baltimore, Cedric Daniels, în The Wire, serial difuzat în perioada 2002 – 2008.

În 2010, pentru The Guardian, Reddick a declarat că se aștepta ca serialul să aibă succes. Acesta nu a crezut că serialul va deveni “acest fenomen”. Producția prezintă viziunea forțelor de ordine asupra drogurilor și a traficanților din Baltimore.

Lance Reddick a mai apărut, totodată, în seria Resident Evil de pe Netflix, precum și în filmul de acțiune SF Godzilla vs. Kong. A fost și actor de voce, inclusiv pentru serialul Rick & Morty. Pentru rolul din filmul One Night in Miami, Reddick a obținut o nominalizare la premiile SAG Award în 2021, alături de colegii de distribuție.

Actorul a studiat muzica clasică la Școala de Muzică Eastman de la Universitatea Rochester din New York, acolo unde și-a obținut diploma de licență. După aceea a urmat cursurile Școlii de Teatru Yale.

“Când m-am dus la școala de teatru, știam că sunt cel puțin la fel de talentat ca și ceilalți studenți, dar pentru că eram un bărbat de culoare și nu eram frumos, știam că va trebui să muncesc din greu pentru a fi cel mai bun care voi fi”, a declarat actorul, cu ceva timp în urmă, potrivit sursei menționate.

În urmă cu aproape doi ani,