Larisa Udilă de la Bravo ai Stil, pe mâna medicilor, după ce a fost infectată cu o bacterie periculoasă: „Îmi dă niște stări de rău de îmi vine să leșin”

Larisa Udilă s-a simțit rău în urmă cu câteva zile, iar în urma analizelor făcute s-a constatat că a contactat o bacterie la stomac, este vorba de helicobacter pylori, pentru care ia un tratament cu antibiotic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta concurentă Bravo ai Stil a mărturisit că boala o macină pe interior, că are dureri insuportabile și că nu a reușit să ducă până la capăt nici ședința foto programată marți, 1 septembrie, la firma Adelinei Pestrițu.

Fanii s-au alarmat, căci au crezut că are simptome specifice COVID-19, după ce au speculat că s-a întâlnit cu Adelina Pestrițu, care a fost confirmată cu noul coronavirus. Bruneta a adus lămuriri cu privire la acest aspect.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Larisa Udilă, infectată cu helicobacter pylori: „ Îmi ia toată puterea!”

După ce toată lumea a aflat că Adelina Pestrițu are COVID-19 în urma interacțiunii cu un prieten testat pozitiv, Larisa Udilă a primit mii de mesaje în care era întrebată dacă are și ea coronavirus,d at fiind faptul că se simțea rău de câteva zile. Astfel, bruneta a realizat uns tory în care a vorbit despre boala cu care se confruntă, care nu are nicio legătură cu fosta prezentatoare Kanal D, mai ales că cele două nu au apucat să se întâlnească recent.

„Nu am interacționat cu Adelina Pestrițu, pentru că ea nu a mai venit la shooting-ul programat pentru firma de haine pe care o are. S-a simțit rău și nu a mai venit la întâlnire, așa cum a povestit și ea pe Instagram, și a trebuit să meargă la spital. Dacă intrați la ea pe story veți vedea exact ce s-a întâmplat. Nu am primit atâtea mesaje niciodată, nici măcar când eram la Bravo ai stil, vă mulțumesc pentru îngrijorare, dar starea mea nu este din cauza coronavirus. ”, a mărturisit Larisa Udilă pe Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta concurentă de la Bravo ai Stil a dezvăluit că suferă de o bacterie periculoasă la stomac din cauza căreia nu se simte bine și are stări de rău, aproape de leșin.

„ Ideea este în felul următor, faptul că mie îmi este rău nu are legătură cu noul coronavirus. Îmi este rău de la tratamentul pe care îl urmez împotriva helicobacter pylori. Iau cinci capsule de antibiotic pe zi. Tratamentul este extrem de greu de dus, pur și simplu îmi dă niște stări de rău de îmi vine să leșin, o durere de stomac de simt că mă ustură și capul, de parcă am o bubă în stomac, îmi ia toată puterea, iar ieri la shooting, la un moment dat, m-am oprit, mi-am cerut scuze și l-am rugat pe Ogi să vină să mă ia pentru că mi se făcuse foarte rău.”, a mărturisit Larisa Udilă pe Insta Story-ul de pe Instagram.

ADVERTISEMENT

S-a căsătorit cu un fotbalist

Larisa Udilă are o relație de mai bine de 4 ani cu Alexandru Ogică, fotbalist la CSA Steaua, care i-a devenit soț după o cerere în căsătorie ca în filme, pe malul lacului Cernica.. Tânăra a devenit cunoscută după participarea la Bravo, ai Stil! și Bravo, ai Stil! All Star 🙂