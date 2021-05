Laszlo Balint, foc și pară după eșecul cu Poli Iași. A pus tunurile pe un jucător: „Bătaie de joc”

Înfrângerea surprinzătoare suferită de UTA pe teren propriu, scor 1-2, în fața Politehnicii Iași, l-a scos din minți pe Laszlo Balint. Imediat după meci, antrenorul arădenilor l-a criticat în termeni duri pe Adi Petre pentru lejeritatea cu care a tratat o fază ce putea restabili, în minutul 75, egalitatea pe tabela de marcaj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Intrat în careu, într-o poziție favorabilă, atacantul a întârziat momentul șutului și i-a permis portarului Ianoș Brânză să intervină. „Este bătaie de joc. Îmi pare rău să o spun, dar asta e ceea ce simt, și eu în general spun ce gândesc”, a răbufnit tehnicianul de 42 de ani la flash-interviu.

Cu doar două etape rămase din play-out-ul Ligii 1, „Bătrâna Doamnă” are 28 de puncte și ocupă poziția a patra, la trei lungimi de FC Argeș și șase în spatele liderului Chindia Târgoviște. Pe de altă parte, datorită victoriei din această seară, „plăieșii” urcă pe locul nouă și rămân în cursa pentru salvarea de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Laszlo Balint îl mitraliază pe Adi Petre după eșecul cu Poli Iași

„Este foarte greu să găsesc cuvinte, să găsesc explicații, pentru că, efectiv, se petrec lucruri inexplicabile. Nu pot pricepe aceste schimbări radicale la unii dintre jucători, de la un meci la celălalt.

Imediat după meciul cu Astra le-am spus, de atunci, înainte să plecăm de la stadionul de la Giurgiu, le-am spus că vom avea un meci incredibil de greu. Degeaba am încercat în repriza a doua, am presat.

ADVERTISEMENT

Dacă nu respecți fotbalul, nici fotbalul nu te ajută. Ocazia lui Adi Petre, pentru mine, este bătaie de joc. Să tratezi munca unei întregi echipe de maniera la care a tratat-o Adi Petre…

Îmi pare rău să o spun, dar asta e ceea ce simt, și eu în general spun ce gândesc. Mai avem două meciuri, șase puncte puse în joc. Dacă n-am vrut liniște, trebuie să jucăm cu cuțitul la os”, a declarat Laszlo Balint.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum explică Adi Petre ratarea incredibilă din minutul 75: „Asta e cea mai mare problemă la mine”

Luat la întrebări de jurnaliști imediat după meci, Adi Petre a pus ratarea uriașă din minutul 75 pe seama lipsei de încredere și s-a arătat deranjat de criticile care i-au fost aduse în ultima perioadă, pe fondul formei sale tot mai slabe.

„Toți suntem supărați. Ce pot să spun? Asta este, se întâmplă. Am dominat începutul de meci, dacă am fi marcat, probabil alta ar fi fost desfășurarea meciului. Suporterilor vreau să le cer scuze pentru ce am arătat în ultima perioadă, pentru că și ei și-ar fi dorit mai mult de mine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mă doare foarte mult să ajut echipa, să îi bucur pe fani, din cauza formei mele slabe. Asta mă face să muncesc mai mult și să-mi pară rău, personal, pentru meciul de astăzi.

Probabil că asta e cea mai mare problemă la mine, lipsa de încredere. Toate criticile care au venit din toate părțile în ultima perioadă m-au afectat în subconștient. Încerc să le evit, încerc să trec peste, dar e foarte greu.

ADVERTISEMENT

Asta depinde doar de mine, să trec peste această perioadă. Dacă aș fi marcat, alta ar fi fost atmosfera din jurul meu. Meciurile viitoare sper să reușesc să marchez”, a explicat atacantul „Bătrânei Doamne”.