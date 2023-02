Laszlo Balint, la pământ după un nou eșec suferit de UTA: „Suntem de Liga 2, o să aducem alți jucători!”

Antrenorul arădenilor și-a certat jucătorii spunând că unii dintre ei doar atât pot și că vor urma schimbări majore în perioada următoare.

Laszlo Balint, la pământ după un nou eșec suferit de UTA

Laszlo Balint a fost extrem de nervos după înfrângerea suferită de , scor 1-2, certându-și jucătorii pentru felul în care au gestionat partida.

„E foarte greu să speri când primul șut pe poarta noastră e gol. Am pus presiune, am egalat. A doua repriză am avut ocazii, primele 30 de minute din repriza secundă am stat doar în terenul advers.

Jucătorii și-au dorit mult să câștigăm, au arătat atitudine, nu am ce să le reproșez din punctul ăsta de vedere.

În momentul ăsta, suntem de Liga 2. Dacă nu ne trezim, din păcate, finalul nu va fi fericit. Eu l-am apreciat pe Mladinovic pentru că a lăsat mai liber jocul, dar la golul nostru s-a fluierat imediat fault în atac”, și-a început Laszlo Balint discursul.

„Unii dintre ei nu pot mai mult!”

„A fost gol perfect valabil. Nu vreau să dăm vina pe arbitraj, dar parcă se adună părea multe. Prea multe greșeli, inclusi din partea noastră. Noi nu avem deloc noroc.

Dăm bară și mingea iese afară, nu văd să intre o dată. Avem nevoie de 4-5 ocazii mari să marcăm. O să mai aducem jucători, mai avem nevoie.

Unii dintre cei de acum, chiar dacă își doresc, nu pot mai mult. Sper să ne reglăm această vulnerabilitate defensivă”, a .

„Următorul meci e crucial (n.r. – cu Botoșani, pe 11 februarie). Dacă se consideră că eu sunt problema, sunt dispus să stau la discuții. Toată lumea știe cât de mult îmi doresc să salvăm UTA, eu sunt primul care dă tonul la muncă.

Nu putem spune că a fost un meci nereușit, ca exprimare. Am arătat că suntem mai buni, dar când intrăm în vestiar, punctele sunt la adversar”, a mai spus antrenorul arădenilor.