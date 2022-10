Ilie Poenaru a cerut să plece de la UTA: „Pentru fani și oraș e mai bine să fac un pas în spate!”

Tehnicianul consideră că este corect pentru toată lumea ca el să facă un pas în spate și să lase locul unui alt antrenor, care să redreseze echipa.

Ilie Poenaru a cerut să plece de la UTA

, conform , fiind de părere că este mai bine să lase locul unui alt antrenor care să pună pe picioare echipa.

Ilie Poenaru a fost cel care l-a contactat pe Alexandru Meszar, președintele clubului, pentru a-i solicita rezilierea contractului.

„Pentru echipă, pentru fani, pentru oraș e mai bine ca eu să fac pasul înapoi”, a spus Ilie Poenaru.

Sub comanda lui Ilie Poenaru, UTA a obținut 5 victorii, 5 egaluri și a înregistrat 8 înfrângeri. Acesta era antrenorul echipei din vară, mai exact din luna mai.

45 de ani are Ilie Poenaru

Suporterii i-au cerut demisia

Înfrângerea suferită de , a fost picătura care a umplut paharul pentru fanii arădenilor, care i-au cerut demisia lui Ilie Poenaru.

„Am început bine meciul. Apoi, n-am înțeles de ce am făcut pasul în spate și ne-am retras. Am fost egalați, ne-am pierdut oamenii de sub marcaj.

Am încercat să ținem echipa cât mai sus, să nu le oferim spații, să facem translația cât mai bine, să verticalizăm cât mai bine.

Ne-am creat chiar și așa niște ocazii, dar ăsta este fotbalul, niște detalii fac diferența tot timpul. M-am săturat să tot vorbesc! Până nu vom începe să luăm cele mai bune decizii atât în ofensivă, cât și în ofensivă, vom tot ajunge în situația asta”, spunea Ilie Poenaru.

De-a lungul timpului, Ilie Poenaru a mai fost antrenor principal la Academica Clinceni, echipă alături de care a ajuns să joace în play-off-ul din SuperLiga 1, la Gaz Metan Mediaș, însă din cauza problemelor financiare ale ardelenilor, a fost nevoit să plece și la UTA.