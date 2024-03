Laszlo Dioszegi, după ce Sepsi s-a calificat în play-off: ”Fiecare jucător are o primă specială”. Ce a declarat antrenorul Bernd Storck

Sepsi OSK se poziționează pe locul 6 la finalul sezonului regulat. .

Laszlo Dioszegi, în culmea fericirii după Petrolul – Sepsi 1-2: ”Îmi vine să plâng”

După înfruntarea de la Ploiești, , patronul lui Sepsi OSK, a declarat că este foarte fericit pentru reușita echipei sale și a promis o primă substanțială.

”Sunt bucuros ca un copil, îmi vine să plâng. Vreau să îi felicit pe băieți, au luptat extraordinar, au dat tot. În minutul 90, când au egalat, nu am mai crezut.

Jos pălăria în fața jucătorilor, am arătat că merităm să fim în primii șase. Am ajuns acolo unde ne e locul, nu vreau să arunc cu cuvinte mari. Dacă reușim să câștigăm două, trei, patru meciuri, noi vom fi mulțumiți. Vom juca mereu pe teren.

Fiecare jucător are o primă specială stipulată în contract. În jur de 5 mii de euro primește un jucător pentru calificarea în play-off, pentru victorie primesc 900 de euro”, a declarat Laszlo Dioszegi, după Petrolul – Sepsi 1-2.

Bernd Storck, după Petrolul – Sepsi 1-2: ”A fost uimitor cum am jucat”

Bernd Storck a explicat cum a gestionat partida de la Ploiești, având în vedere că elevii săi fuseseră egalați în minutul 87.

”Sunt fericit, am început bine meciul, am marcat primii. Am dat totul, voiam să câștigăm indiferent de celelalte rezultate. Din nefericire, au dat gol, dar am avut noroc și calitate să marcăm al doilea gol. Dacă ne uităm la toate meciurile, cred că am meritat locul șase.

Am spus ’all in’, am mai trimis un fundaș ca atacant și am încercat să înscriem. A fost uimitor cum am jucat. Am sărbătorit alături de suporteri această calificare.

Este fantastic pentru Sepsi că e în primele șase echipe. Am jucat un fotbal bun și sper că vom juca un fotbal bun și împotriva celor mai bune echipe din România”, a declarat Bernd Storck.