Laszlo Dioszegi, întrebare de gradul 0. Cu cine ține patronul lui Sepsi? Cu Ungaria sau cu România?

Laszlo Dioszegi ține atât cu Ungaria, cât și cu România

“Eu sunt maghiar, niciodată n-o să mint, o să țin cu naționala Ungariei. Dar țin și cu naționala României. Niciodată n-am ținut cu Germania, Franța sau Portugalia… Totuși, nici Ungaria, nici România nu au șanse să câștige Euro, maximum 1 la sută șanse.

Am așteptat întrebarea asta de la dumneavoastră! Vă răspund cu o întrebare: dacă aveți un fiu și o fiică, pe cine preferați? Greu de ales, nu?! V-am dat răspunsul pe loc.

Dacă am reușit să luăm 4 puncte Elveției, chiar dacă în deplasare am avut un noroc extraordinar, de ce n-am avea șanse să trecem de grupe? Nu cu Belgia, acolo sunt șanse puține. Dar trebuie să credem. Depinde de cine va sosi de la baraj, dar niciuna nu va fi superputernică.

Oricine ar veni, eu cred că este obligatoriu victoria cu ea! Vreau să mă duc la Euro, am fost în Qatar la trei meciuri. O să merg și în Germania la 2-3 meciuri, depinde cum îmi va permite timpul”, a declarat Laszlo Dioszegi pentru

Sepsi, finanțată parțial de guvernul maghiar

Patronul celor de la Sepsi a discutat deschis și despre finanțarea primită de echipa sa. Formația din Sfântu Gheorghe a fost acuzată în mai multe rânduri de faptul că primește finanțare din partea guvernului maghiar. Informația nu este una greșită, însă Laszlo Dioszegi a ținut nevoia să facă câteva precizări.

“Nu există așa ceva! Noi n-am primit niciodată finanțare la echipa mare, am spus de o mie de ori. Am primit sprijin financiar pentru a construi stadionul, apoi pentru academie. Atât. N-am primit și n-o să primim niciodată.

Dacă primeam, nu ne opream la o grilă de salarizare de 10.000 de euro, urcam imediat la 20.000 de euro/lună și ne băteam la primele trei locuri. Avem un buget bun, corect pentru clubul nostru, avem sponsori și din Ungaria, și din România, dar nu primim un euro, un dolar, un forint de la statul maghiar pentru prima echipă”, a punctat Laszlo Dioszegi.

Sezonul actual al echipei Sepsi OSK în SuperLiga a fost caracterizat de o prestație solidă, cu 30 de puncte acumulate în urma a 21 de meciuri disputate.