Povestea fotbalistului Laszlo Dioszegi. Patronul lui Sepsi, show în Antalya. Video

Laszlo Dioszegi a ajuns, miercuri, în , pentru a fi alături de staff și de jucători în ultima parte a pregătirilor. Patronul formației covăsnene a asistat la antrenamentul din acestă dimineață și a profitat de ocazie să-și etaleze abilitățile fotbalistice.

Povestea fotbalistului Laszlo Dioszegi. Patronul lui Sepsi a jucat în Liga a 4-a

Echipat de sport, omul de afaceri în vârstă de 52 de ani a fost filmat în timp ce a jonglat minute bune mingea cu capul, împreună cu vicepreședintele clubului, David Kertesz, 55 de ani, spre admirația celor din jur. Imaginile au fost postate pe contul oficial de facebook al grupării Sepsi OSK.

dar s-a lăsat la 14 ani, când s-a îmbolnăvit de hepatită.

”Am jucat fotbal la juniori, la IMASA Sfântu Gheorghe. La 14 ani am luat hepatita B, iar medicii mi-au spus să nu mai practic fotbalul timp de doi ani. După aceea n-am mai continuat, m-am lăsat de fotbal. Am mai jucat doar de plăcere, iar la 33 de ani am început să joc în Liga a 4-a, la Carpați Covasna”, a dezvăluit Laszlo Dioszegi, din Antalya.

Laszlo Dioszegi a suferit patru operații la genunchi și de hernie de disc

Patronul lui Sepsi a mai adăugat: ”Jucam fundaș central. Eram destul de greu, nu aveam deloc viteză, dar aveam un șut năprasnic. Calitățile mele erau pasele și șutul.

Nu driblam ca Hagi. Am mai jucat și în campionatul de minifotal, unde niciodată n-am terminat mai jos de locul 2. Mă mișc mai greu pentru că am suferit patru operații la genunchi și de hernie de disc”.

Laszlo Dioszegi va asista vineri la amicalul pe care Sepsi îl va susține cu formația Ujpest FC, locul 9 în prima ligă din Ungaria.

Sepsi a mai jucat un meci-test în Antalya, cu Magdenburg, locul 13 în 2.Bundesliga, pe care l-a câștigat cu scorul de 2-1. Golurile covăsnenilor au fost reușite de Cosmin Matei (15) și de Gabriel Debeljuh (62).

Sepsi – Poli Iași, în deschiderea etapei a 22-a din Superliga

Echipa pregătită de germanul Bernd Storck revine în țară sâmbătă, urmând ca vinerea viitoare, 19 ianuarie, să susțină primul meci oficial din 2024.

Sepsi joacă, acasă, cu Poli Iași, de la ora 17:00, în deschiderea etapei a 22-a din sezonul regular al Superligii.

Laszlo Dioszegi a precizat că Sepsi încearcă să facă două transferuri: ”Alimi s-a accidentat și va fi indisponibil șase săptămâni. Vrem să ne completăm lotul cu un mijlocaș defensiv și un atacant lateral, care să poată eviolua pe ambele benzi”.

