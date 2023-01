Laszlo Dioszegi, obiectiv pentru Sepsi în 2023: „Mi-aş dori foarte mult ca echipa să câștige din nou Cupa României”

Laszlo Dioszegi a tras concluziile la final de 2022 și e mulțumit de parcursul echipei din acest an.

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi: „Din orice unghi ai privi-o, 2022 a fost cel mai frumos an până în prezent din istoria clubului”

Patronul lui Sepsi Sfântu Gheorghe a vorbit pentru , despre parcursul covăsnenilor din acest sezon de SuperLiga: „Din orice unghi ai privi-o, 2022 a fost cel mai frumos an până în prezent din istoria clubului. Desigur, la sfârșitul anului am avut oscilații în evoluția echipei, ceea ce se poate întâmpla în viața oricărei formații, dar, per ansamblu, a fost un an minunat”.

ADVERTISEMENT

Dioszegi e mândru și de parcursul echipei din cupele europene: „Pe lângă faptul că am reușit să câștigăm Cupa României, am adus la Sfântu Gheorghe și Supercupa României! În plus, am reușit să ne calificăm în turul al 3-lea preliminar al Conference League. Cea mai mare bucurie a însemnat câștigarea Cupei României, dar la fel de fericit am fost și atunci când am învins, pe teren propriu, cu 3-1, echipa Olimpija Ljubljana”.

Omul de afaceri a vorbit și despre cele mai mari provocări în conducerea unui club: „În opinia mea, cea mai mare provocare constă în a păstra un echilibru, fie că este vorba despre administrarea clubului din punct de vedere financiar și sportiv, fie că e vorba de suporteri. Nu este ușor ca de fiecare dată să iei decizii prin care să poți menține un echilibru în lumea fotbalului”.

ADVERTISEMENT

Laszlo Dioszegi trăiește la intensitate maximă toate meciurile: „Mă transform instantaneu din președinte în cel mai înfocat suporter al echipei”

: „Nu pot altfel, așa cum și un cântec al suporterilor spune: ‘În noi sângele este roşu și alb’. Când cei 11 jucători intră pe teren, atunci eu mă transform instantaneu din președinte în cel mai înfocat suporter al echipei. Uit de multe ori chiar și de musafirii mei, gesticulez, strig, mă manifest la fel ca un suporter.

Imediat după fluierul de start, începe să crească pulsul, iar tensiunea oscilează în funcție de jocul echipei. Aceste trăiri vin din inimă, pe perioada unui meci greutatea funcției dispare, dar, evident, dacă este nevoie, imediat ‘reîmbrac sacoul de președinte’ pentru a lua deciziile care se impun în momentul respectiv”.

ADVERTISEMENT

Laszlo Dioszegi are și o dorință fierbinte la final de an: „Sincer, mi-aş dori foarte mult ca echipa să câștige din nou Cupa României, să mai păstrăm trofeul încă un an în vitrina Arenei Sepsi OSK.

În încheiere, aș vrea să urez tuturor iubitorilor de fotbal, tuturor suporterilor un an nou plin de fericire și sănătate, de succes! Vă doresc ca anul 2023 să vă aducă tot ceea ce visați!”.

ADVERTISEMENT

Sepsi Sfântu Gheorghe are 32 de puncte după 21 de etape și . Covăsnenii s-au calificat și în sferturile de finală ale Cupei României Betano, unde va întâlni pe CS Mioveni.