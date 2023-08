Laude pentru Ianis Stoica după U Cluj – CFR: „Are ADN de fotbalist”

Ploaie de goluri în derby-ul de la Cluj dintre Universitatea și CFR. Gazdele au intrat cu 2-o la pauză după o dublă a tânărului atacant împrumutat de la FCSB, Ianis Stoica. În partea secundă, s-a încheiat partida într-un meci în care Stoica a spart gheața pe plan ofensiv.

Ianis Stoica a reușit o dublă în derby-ul Clujului

“Sunt jucători de calitate acum, atacanții au execuții frumoase. Ianis Stoica are calmul de la finalizare, asta s-a văzut la ambele execuții”, a declarat Adrian Ilie, invitat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Adrian Ilie a jucat la Steau în perioada 1993 – 1996.

Evoluția lui Ianis Stoica a fost remarcată de către toți oamenii din studio. Stoica a punctat de două ori în 30 de minute și s-a remarcat prin ușurința de la finalizare. Atacantul împrumutat de la FCSB este la primele reușite din acest sezon, unul în care a reușit să se impună ca titular la formația din Cluj.

“Să stiți că mie mi-a plăcut foarte mult și Ianis, Ianis Stoica. Mi-a placut, cum să spun, are ceva, ceva are. Are ceva de atacant și până acum nu-mi spunea nimica. Dar l-am urmărit cu atenție aseară. Are un ADN de atacant. Chiar are un ADN de atacant. Cred că nu e muncitor pe măsura talentului”, a declarat Horia Ivanovici.

a fost remarcate și de către oamenii federației. Naționala U21 este în permanentă căutare de soluții pe plan ofensiv, iar Ianis Stoica ar putea fi răspunsul pentru trupa lui Daniel Pancu. România U21 se pregătește pentru meciurile cu Albania, Armenia și Finlanda.

Ianis Stoica este un produs al academiei FCSB

“A avut ADN de la 15 ani. L-a debutat FCSB în cupă, se vede ADN-ul de atacant. Munca de fotbalist îi lipsește de foarte multe ori. Continuitatea. La talentul lui, dacă ar pune osul la treabă, ar fi un jucător foarte bun”, a declarat Andrei Vochin pentru FANATIK SUPERLIGA.

Ianis Stoica este produs al academiei FCSB. Acesta a fost împrumutat la mai multe echipe pentru a prinde experiență. Printre ele, se numără Dunărea Călărași, Petrolul, Metaloglobus, Slatina și Universitatea Cluj. Pentru Slatina, Stoica a reușit să înscrie 7 goluri în Liga a II-a în sezonul 2020-2021.

La FCSB, Ianis Stoica nu a reușit să se impună, deși a dat semne de sclipire. În sezonul 2021-2022, Stoica a reușit să marcheze 7 goluri în 32 de partide. Din păcate pentru el, nu a reușit să confirme în sezonul următor, iar roș-albaștrii l-au cedat din nou sub formă de împrumut, la Universitatea Cluj.

