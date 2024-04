Laura Cosoi, dezvăluiri despre cea de-a patra sarcină! Ce va avea, fată sau băiat?

Laura Cosoi este în culmea fericirii. Are trei copii deja alături de Cosmin Curticăpean, iar acum este, din nou, însărcinată. Iar singura ei emoție este legată de momentul când merge la medic pentru a vedea cum se dezvoltă fătul.

Ce va avea Laura Cosoi? Băiat sau fată

Ajunsă la 42 de ani, că poate să își vadă și de carieră, dar și de familie. La a patra sarcină deja, frumoasa actriță care joacă în Bravo, Tată de la Antena 1, a făcut dezvăluiri despre copilul pe care îl va aduce pe lume.

Însărcinată în opt luni, Laura Cosoi nu a spus cu certitudine dacă va avea un băiețel sau o fetiță. Deja, de altfel, are trei fete, așa că, pentru actriță, singura surpriză ar fi un băiat. Iar asta va vedea după ce va naște. Pe cale naturală, pentru că așa își dorește.

”Doamne-ajută să fie sănătos… copilul! Vreau să nasc natural, am născut toți copiii pe cale naturală. Pentru mine, nașterile naturale sunt cele mai frumoase experiențe personale. Fetițele au fost foarte fericite și Rita a fost foarte nostimă. Mi-a zis că o luăm iar de la capăt și că mă va ajuta să schimb scutece. Fetele, în general, au acest instinct matern.

De fiecare dată, la ecografii am mici emoții. Sper să fie totul în regulă, dar eu simt deja că totul este bine. Totul este în regulă! Este o sarcină la o vârstă înaintată, am vârsta de 42 de ani… Eram convinși că nu o să se mai întâmple, dar s-a întâmplat pur și simplu. Ne doream, dar nu ne așteptam. N-am făcut tratamente sau ceva de genul”, a spus Laura Cosoi pentru .

De ce depinde liniștea Laurei Cosoi

al ei, a dezvăluit și cum își imaginează că va fi mamă, din nou. Și, recunoaște ea, foarte importantă este relația cu soțul ei, Cosmin Curticăpean, dar și odihna de care are nevoie după naștere.

”Cum voi fi eu mamă pentru a patra oară cred că depinde de multe lucruri și nu are neapărat legătură cu copiii. Este vorba despre cât sunt de liniștită, cât de bine merg proiectele, cum mă înțeleg cu Cosmin, dacă dorm sau nu, dacă fac sport sau nu.

Depinde cum este copilul. Toate cele trei fetițe nu au fost agitate. Au dormit nopțile, am reușit să alăptez mereu. În viața mea, lucrurile au mers bine. Mă aștept să fie totul în regulă, doar că nu se știe niciodată”, a mai spus Laura Cosoi pentru sursa citată.

În altă ordine de idei, recunoaște Laura, chiar dacă are 42 de ani și e la a patra sarcină, este într-o formă de invidiat. „Am multă energie față de primul trimestru. Mă simt destul de bine. Lucrez destul de mult, am multe filmări, fac tot felul de proiecte. Acum este o perioadă destul de aglomerată pentru că, apoi, voi intra în concediu. Stau și cu copiii, le duc la balet”, a mai spus artista.