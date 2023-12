Laurențiu Popescu, explicații după gafa din U Craiova – Poli Iași 2-2: „M-a surprins traiectoria”. A atacat arbitrajul

Universitatea Craiova continuă seria nefastă de meciuri și ratează șansa să urce pe locul doi în clasament . Jucătorii lui Ivailo Petev, dezamăgiți la final.

Laurențiu Popescu nu înțelege cum Universitatea Craiova a ratat victoria: „Am luat două goluri foarte ușor”

Universitatea Craiova a fost apropie de victorie după ce a înscris în minutul 91. în care brigada a analizat faza: „Speram să fie gol, nici asta nu am văzut, dacă a fost sau nu ofsaid. Eu nu comentez arbitrajul”.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Popescu, portarul „leilor” nu înțelege cu echipa sa a ratat victoria după ce a condus cu 2-0: „O primă repriză bună a noastră. Nu știu ce s-a întâmplat după pauză, am luat două goluri foarte ușor”.

Portarul echipei lui Ivailo Petev a vorbit și despre arbitraj: „Un penalty acordat foarte ușor, nici nu mi s-a părut penalty, iar al doilea, o lovitură liberă care m-a surprins, nici nu știu, nu am revăzut faza încă. M-a surprins traiectoria”.

ADVERTISEMENT

„Leii” au ratat șansa încă o dată să urce pe locul doi: „De multe ori am ratat șansa asta, dar trebuie să mergem înainte. Mai avem un meci cu UTA și trebuie să câștigăm”, a spus jucătorul la .

Universitatea Craiova atacă arbitrajul după 2-2 cu Poli Iași:„Fiecare om are o limită”

Ivailo Petev a atacat arbitrajul după ce Universitatea Craiova a ratat victoria în prelungiri: „Am pierdut meciul, deși am controlat lucrurile. Din păcate, am făcut greșeli. Am avut situațiile noastre, nu am reușit să marcăm. Eu sunt mulțumit de jucători și de caracterul de care au dat dovadă.

ADVERTISEMENT

Aș vrea ca la următorul meci, România are arbitri de calitate, și astăzi, și în etapa trecută, dar am pretenții mari, niciodată n-am comentat arbitrajul, dar fiecare om are o limită.

Au fost mai multe situații și nu cred că a fost ofsaid (n.r. golul din prelungiri al Craiovei). Mai sunt situații, eu pot să presupun, însă acest lucru nu este cel mai important. Am jucat bine, dar din păcate am pierdut două puncte.

ADVERTISEMENT

Este greșeala întregii echipe, nu este greșeala doar a unui om, se întâmplă, dar cel mai rău este că pierdem puncte. Prima dată o să analizăm meciul cu Poli Iași, unde am greșit și pentru următorul meci trebuie să reparăm ceea ce am greșit astăzi. Felicit jucătorii și suporterii pentru energia pe care ne-au dat-o. Nu pot să fiu nemulțumit de ei”.