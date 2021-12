Laurențiu Reghecampf nu poate să treacă peste eșecul cu FCSB: „M-am enervat pentru tot campionatul”. Ce spune despre varianta Dan Petrescu la națională

Chiar dacă U Craiova , după o victorie fără emoții în fața surprizei ACSO Filiași, echipă care evoluează în liga a treia, Laurențiu Reghecampf e cu gândul tot la meciul pierdut pe propriul teren, scor 2-3, în fața FCSB-ului.

„M-am enervat pentru tot campionatul”, a mărturisit tehnicianul, vizibil afectat de greșelile elevilor săi. , alb-albaștrii au ajuns pe poziția a patra în clasament, la 9 puncte în spatele vicecampioanei și 17 în spatele liderului CFR Cluj.

Cu alte cuvinte, șansele la titlu s-au redus considerabil, mai ales că în următoarea etapă îi așteaptă un duel extrem de dificil, cu FC Botoșani. Acesta este programat luni, 6 decembrie, la 20:30, pe „Stadionul Municipal”.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf nu a uitat înfrângerea usturătoare cu FCSB

„Mai avem un pas, semifinala. Am întâlnit o echipă mult inferioară nouă, din toate punctele de vedere. În multe momente, am intrat în jocul ăsta haotic, lucru pe care nu l-am dorit, dar se întâmplă în Cupă.

Se întâmplă să ai mulți jucători care nu participă 100% la meci, așa cum ți-ai dori. Dar sunt fericit că ne-am calificat și trebuie să ne concentrăm pe următoarele meciuri din campionat.

ADVERTISEMENT

N-aveam niciun motiv să odihnesc jucători, avem destul timp până la următorul meci. Trebuie să formăm un “11” cât mai competitiv, un “11” cu care să ne putem bate în următoarele meciuri.

Am avut un plan să joace 45 de minute Koljic, vine după un an de pauză și nu este ușor. Este un jucător cu care lucrăm foarte mult, dar are nevoie de timp. Din păcate, după revenire a avut mici accidentări. Urmăm cu el un proces care durează, trebuie să avem răbdare și să-i dăm încredere. Cu siguranță poate să redevină jucătorul dinainte, este muncitor, dar are teama să nu se lovească la gleznă.

ADVERTISEMENT

M-am enervat la meciul cu FCSB pentru tot campionatul, fiindcă am ratat foarte mult. De această dată nu a fost cazul, pentru că era o diferență foarte mare față de adversar”, a declarat Laurențiu Reghecampf după fluierul final al meciului cu ACSO Filiași, conform .

Despre varianta Dan Petrescu la națională: „Un dezavantaj pentru CFR Cluj”

În altă ordine de idei, tehnicianul „juveților” s-a arătat încântat de după plecarea lui Mirel Rădoi. Cu atât mai mult cu cât CFR Cluj – liderul campionatului și principala rivală în lupta pentru titlu – ar avea de pierdut în urma acestei mutări.

ADVERTISEMENT

„Nu ştiu, de ce s-au dus la Cluj? (n.r. Răzvan Burleanu şi Mihai Stoichiţă). Foarte bine! Dan Petrescu este antrenorul care a avut, în ultima perioadă, cele mai bune rezultate în fotbalul românesc. De ce nu?

Nu ştiu dacă am avea un avantaj (n.r. dacă Dan Petrescu pleacă din Liga 1), nu m-am gândit la asta. Dar clar va fi un dezavantaj pentru CFR Cluj dacă Dan va pleca de acolo”, a opinat Laurențiu Reghecampf, la flash-interviu.