Laurentiu Reghecampf a analizat transferul lui Chiriches la FCSB: “E fabulos”

Asta, în condițiile în care fotbalistul naționalei vine după mulți ani petrecuți în competiții de top precum Serie A. ”E firesc să nu comentezi în general de la alte echipe, însă te întreb dacă venirea lui Chiricheș este un mare câștig pentru FCSB, pentru fotbalul românesc? Te întreb pentru că l-ai avut jucător”, a fost primul care a întrebat Horia Ivanovici.

Laurentiu Reghecampf a analizat transferul lui Chiriches la FCSB

Fără să se ferească de cuvinte, antrenorul Universității Craiova l-a lăudat pe Vlad Chiricheș. ”E un transfer enorm făcut de cei de la FCSB, îl cunosc foarte bine pe Chriri, e un lider, jucător care-i va ajuta foarte mult. E pentru prima oară când FCSB are această, acest mix între jucătorii tineri și fără experiență.

ADVERTISEMENT

, îl au pe Compagno în față ca atacant, sunt trei jucători pe axul central cu experiență, cuvânt de spus. Nu au trac, este plus față de mare pentru cei de la FCSB”, a transmis Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA. Prestația lui Chiricheș după debutul la FCSB a fost apreciată și de către Gigi Becali.

”Eu sunt mulțumit, îmi era teamă de Galați că nu le putem marca gol, foarte arțăgoasă echipă. Adică nu îmi era teamă că ei gol nu pot să dea, dar că nu putem să marcăm. După ce am dat gol nu am mai avut emoții. Mi-au plăcut, normal că mi-au plăcut, e jocul pe care l-am visat din totdeauna. Îmi place joc din una, pac pac pac, rapiditate. Chiar dacă mai greșești și o dai la adversar, dar să nu o pierzi. E prea mare viteza, nu vezi ce viteză joacă, zici că e rachetă. Chiricheș e lider”, a punctat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Imediat după victoria de la Galați, scor 2-0 pentru FCSB, Vlad Chiricheș a mărturisit că are nevoie de timp să se reacomodeze cu ”mentalitatea” și condițiile de joc din România, după mulți ani în care a evoluat la un alt nivel, mai ridicat. Această declarație nu a fost, însă, pe placul lui Basarab Panduru.

, îmi aduc aminte din anii trecuți. Mereu a fost în același stil. O echipă arțăgoasă, agresivă. Poate am fi putut să jucăm mai bine, să pasăm mai mult. După două luni fără meci, a fost bine pentru mine, așa cred. Am avut emoții normale, de un nou început. Am fost concentrat, setat pe meciul ăsta. Cred că nu au fost probleme.

ADVERTISEMENT

Cred că am respins bine la faza despre care se spune că putea fi autogol, cred că am ajutat acolo, nu cred că putea intra mingea în poartă. M-am trezit într-o altă realitate, trebuie să mă obișnuiesc. Știu asta și îmi doresc să mă acomodez. Vreau să revin la mentalitatea de aici, dar să aduc prin experiență ceva în plus.

Vreau să ajut prin tot ce am învățat în străinătate. Sunt 4 victorii, sper să o ținem tot așa, să rămânem cu 0 la goluri primite. Nu e o realitate dură, dar trebuie să mă reobișnuiesc. Am trăit niște momente și când am ieșit… Anumite persoane, înjurături gratuite… Niște injurii fără sens. În rest, a fost OK. Echipa a câștigat, am arătat un spirit bun, determinare”, a declarat Chiricheș.

”Îi doresc să revină la forma de alta dată, dar să vrei să revii la mentalitatea de aici.. nu ştiu ce să zic, eu credeam că trage el jucătorii spre mentalitatea lui, dar să zici că vrei tu sa revii la mentalitatea de aici. Nu înţeleg asta, nu înţeleg de ce ai vrea asta”, i-a transmis Basarab Panduru lui Chiricheș din studioul OrangeSport.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este în direct și în exclusivitate în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul www.fanatik.ro. Pentru cei care nu au reușit să vadă emisiunea, FANATIK SUPERLIGA va fi în premieră de la ora 17:30 pe canalul de Youtube Fanatik, dar și pe paginile de Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.