Probleme cu jucătorii U21 înainte de Universitatea Craiova – Sepsi! Ce soluții are Reghecampf

Ștefan Baiaram a suferit o leziune musculară la selecționata lui Daniel Pancu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar Laurențiu Reghecampf caută soluții pentru respectarea regulii U21. Universitatea Craiova – Sepsi OSK se va juca sămbătă, de la ora 21:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Criză de jucători U21 înainte de Universitatea Craiova – Sepsi! Ce soluții are Reghecampf

Suporterii „alb-albaștrilor” își doresc ca elevii lui Laurențiu Reghecampf să pună capăt șirului de înfrângeri din SuperLiga după pauza competițională. Universitatea Craiova va avea o misiune dificilă pe stadionul „Ion Oblemenco” cu Sepsi OSK, invincibilă în campionat după șase partide disputate.

Laurențiu Reghecampf întâmpină probleme în lotul Universității Craiova înaintea confruntării cu trupa lui Liviu Ciobotariu, tehnicianul având soluții limitate. la echipa națională U21 și are șanse mici să fie pe foaia de joc a „alb-albaștrilor”.

„Decarul” Universității Craiova s-a tratat la „vraciul” Marijana Kovacevic pentru a reveni cât mai repede pe terenul de joc. După accidentarea anunțată de FANATIK, Laurențiu Reghecampf a mai rămas doar cu doi jucători care îndeplinesc regula U21.

Marian Danciu și Atanas Trică sunt jucătorii care pot apărea în lotul Universității Craiova după accidentarea lui Ștefan Baiaram. Mijlocașul crescut în „pepiniera” formației din Bănie a fost titularul obișnuit folosit atât de Eugen Neagoe, cât și de Laurențiu Reghecampf atunci când „perla” oltenilor a fost indisponibilă.

Atanas Trică a debutat în sezonul 2023-2024 din postura de titular al Universității Craiova în derby-ul cu Dinamo, însă situația atacantului s-a schimbat după numirea lui Reghe. Nepotul „Minunii Blonde” nu a mai fost folosit de antrenorul formației din Bănie, deși este pe val în Liga 3.

Acesta a înscris șase goluri în primele două etape din Liga 3 la „satelitul” Universității Craiova și ar putea rezolva problema atacanților la gruparea din Bănie. În stagiunea trecută, Atanas Trică a fost împrumutat de olteni în Liga 2 Casa Pariurilor la CSA Steaua.

Marian Danciu vrea să profite de regula U21 la Universitatea Craiova: „Nu suntem mulți, avem șansa să ne afirmăm”

este unul dintre cei trei jucători cu partide în SuperLiga care îndeplinesc regula U21 de la Universitatea Craiova. Mijlocașul își dorește să profite de șansa oferită de „alb-albaștrii” și să se afirme la formația lui Laurențiu Reghecampf.

„Cel mai confortabil mă simt pe poziţia de mijlocaş central ofensiv, însă pot să joc şi pe oricare dintre extreme, dacă mi se cere. Competiţiile de juniori sunt cele care m‑au format, acolo am deprins aptitudinile de bază şi îmi amintesc de acea perioadă cu mult drag şi entuziasm.

La Slatina, în schimb, am jucat puţin şi a fost în general o experienţă mai degrabă negativă pentru mine. Superliga, bineînţeles, este cu totul altceva, şi mă bucur că am reuşit să ajung aici. Nu suntem atât de mulţi fotbalişti under 21 în lot şi cred că vom avea toţi şansa să ne afirmăm, pentru că e un campionat lung iar această regulă ne avantajează.

Ştefan e deja un jucător afirmat, chiar emblematic pentru Universitatea, cu experienţă şi valoare certă. E o bucurie pentru mine să primesc şansa să mă lupt cu el pentru un loc şi, de ce nu, poate chiar să jucăm împreună. Îmi doresc foarte mult să devin şi eu un jucător de bază la Universitatea”, spunea Marian Danciu.