Laurenţiu Reghecampf, out de la Al Tai?! Nu a stat pe bancă la ultimul meci. Vicepreşedintele, indicaţii din tribună. Video

Laurenţiu Reghecampf a renunţat în timpul sezonului la contractul cu Universitatea Craiova şi a dat curs ofertei arabilor de la Al Tai, care l-au numit antrenor în septembrie 2023, semnând un contract pe un an.

Laurenţiu Reghecampf, out de la Al Tai?! Nu a stat pe bancă la ultimul meci

Doar că lucrurile nu merg deloc bine la echipa din Golf, iar presa arabă scrie că este o chestiune de timp până când Laurenţiu Reghecampf va fi demis, mai ales că echipa este pe loc retrogradabil.

Iar la ultimul meci au fost scene incredibile. Laurenţiu Reghecampf nu a stat pe bancă, iar de echipă s-a ocupat, în confruntarea cu Al Shabab, un antrenor secund fără licenţă.

Mai mult, pe Twitter au fost publicate imagini care arată că vicepreşedintele clubului, şeicul Zabin Al-Sader, a dat indicaţii din tribune către “secundul” care a executat ordinele. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 نائب رئيس الطائي زبن الصادر يوجه اداري الفريق عبدالله الحماد — مدرب الفريق ريجيكامب لم يتواجد، تمت اقالته ولم يتم الاعلان — مساعد المدرب لا يملك رخصة PRO 😅😅😅😅😅 — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS)

Arabii scriu că Laurenţiu Reghecampf a fost demis pe ascuns

Arabii scriu că Laurenţiu Reghecampf a fost dat afară “pe ascuns” de la Al Tai, iar antrenorul secund nu a putut fi trecut pe foaia de joc deoarece nu deţine licenţa PRO de antrenor:

„Laurenţiu Reghecampf ar fi fost demis fără un anunţ oficial. Asociaţia Ligii Profesioniste l-a împiedicat pe asistent să îşi treacă numele pe foaia de meci pentru că nu deţine licenţă PRO”, scriu arabii.

Al Tai a ajuns la patru meciuri fără victorie în Arabia Saudită. la gazde, dar echipa este în mare pericol de retrogradare, fiind în zona roşie, având un punct mai puţin ca Al Akhdoud, echipa lui Burcă şi Tănase.

Reghe, reclamat la Comisii de Mihai Rotaru

După ce a rupt unilateral contractul cu Universitatea Craiova, , iar cazul a ajuns la Comisia de Disciplină:

“Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000 de mii, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000. Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțăm”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA la începutul lunii februarie.