„Reghe nu mai poate să antreneze până nu-i dă banii lui Rotaru” Dezvăluiri uluitoare despre fostul tehnician al Craiovei

Anamaria Prodan a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit situația incredibilă în care se află Laurențiu Reghecampf. Fostul tehnician de la Universitatea Craiova nu mai are dreptul să antreneze până nu își plătește datoria către acționarul „alb-albaștrilor”.

Anamaria Prodan, dezvăluiri uluitoare despre fostul tehnician al Craiovei: „Reghe nu mai poate să antreneze până nu-i dă banii lui Rotaru”

Laurențiu Reghecampf l-a înlocuit pe Eugen Neagoe la , însă antrenorul nu a stat mult la gruparea din Bănie. Tehnicianul trecut și pe la FCSB a primit o ofertă de la Al Tai, după doar șapte meciuri în SuperLiga, iar acesta nu a putut refuza formația din Golf.

Totuși, Laurențiu Reghecampf trebuia să plătească 300.000 de euro pentru a rupe contractul cu oltenii, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Oficialii „alb-albaștrilor” au căutat dreptarea în instanță și au câștigat procesul cu fostul antrenor.

„Toată lumea îi spune lui Reghe: «Ai grijă că nu ai bani să mai plătești încă un proces, nu are nimeni în România așa ceva». Iar tu care ești amărât, cu datorii pe la toată lumea din fotbal… Reghe nu mai poate să antreneze până nu-i dă banii lui Rotaru. 300.000 și ceva sunt bani mulți pentru Reghecampf în momentul acesta”, a spus Anamaria Prodan.

„Știu că în România, dar și în Europa nu mai are cum să stea până nu plătește banii, pentru că Rotaru a câștigat în instanță”, a mai spus Anamaria Prodan la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea poate fi urmărită live pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Mihai Rotaru, detalii despre datoriile lui Reghecampf: „Nu am văzut banii”

Mihai Rotaru a dezvăluit cum au decurs negocierile cu Laurențiu Reghecampf, după despărțirea de Universitatea Craiova. Antrenorul trebuie să îi plătească clauza de reziliere, dar și o altă sumă de bani acționarului din Bănie.

„Mă uit în cont în cont mâine. Nu am primit. Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000 de mii, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000.

Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțam. Orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție. Am câștigat la comisii, cum să îl las? Mai are să îmi dea și niște bani înapoi, nu mulți. Mai puțin de 500.000 de euro”, spunea Mihai Rotaru în luna noiembrie.

