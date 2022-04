Laurențiu Reghecampf și-a prezentat scuzele după Farul Constanța – Universitatea Craiova 0-3: „A fost o fază de amatori! O să mă pedepsesc singur!”

În minutul 49, , după ce i-a arătat cel de al doilea cartonaș galben. Tehnicianul oltenilor a protestat la mai multe decizii ale arbitrului de centru.

Laurențiu Reghecampf și-a prezentat scuzele pentru arbitrul Cătălin Popa după Farul Constanța – Universitatea Craiova 0-3

că regretă reacția pe care a avut-o la adresa lui Cătălin Popa și și-a prezentat scuzele. Totodată, s-a declarat fericit pentru victoria obținută de elevii săi.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte fericit, nu fericit. Veneam dupa două meciuri câștigate în fața FCSB-ului și CFR-ului. Am încercat toată săpămâna să-i motivez pe băieți.

Am câștigat la o diferență foarte mare. Din păcate, am ratat și multe ocazii clare de a marca. Dar sunt mulțumit că am luat cele trei puncte. Sunt bucuros că a reintrat Găman. Marko traversează o perioadă foarte bună.

ADVERTISEMENT

A fost o fază de amatori din partea mea. La 3-0, pentru noi, i-am reporoșat că nu ne-a dat nouă mingea la o fază. Îi cer scuze și lui Cătălin. Sincer, nu trebuia să se întâmple asta. Probabil că o să mă pedepsesc singur.

Mirko are o plagă deschisă. A fost un atac dur al lui Petre. Sper să-l avem apt pentru următorul meci. Avem o problemă cu Mateiu, are o problemă la gambă. Nu mă interesează ce rezultat va fi mâine (n.r. la CFR Cluj – FCSB)”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la finalul partidei cu Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram: „Ne bucurăm că am luat cele trei puncte!”

„Un meci cu multe ocazii de ambele părți. Ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Îmi pare rău pentru Mirko, că a fost faultat. Nu m-am uitat, nu știu ce are. Sperăm să fie bine pentru următorul meci.

Ne gândim să luăm fiecare meci, să ne facem treaba și vom vedea la sfârșitul play-off-ului unde ne vom afla. Va urma un meci foarte greu cu Sepsi. Știți că nu am câștigat de mult timp acolo. Este o echipă foarte bătăioasă”, a spus și Ștefan Baiaram.

ADVERTISEMENT

3 este locul ocupat de Universitatea Craiova în Casa Pariurilor Liga 1